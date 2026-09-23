Ветерани й ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей можуть безкоштовно навчитися керувати адаптованими (переобладнаними) авто. Розповідаємо покроково, хто має право і як подати заяву.

Підтримка ветеранів у Київській області поповнилася ще однією програмою — цього разу йдеться про безкоштовне навчання водінню на адаптованих автомобілях для людей з інвалідністю. Опанувати керування спеціально переобладнаним транспортним засобом можуть ветерани війни та їхні родини.

Про те, хто саме має право на таку перепідготовку і як її пройти, детально розповіли в Київській обласній військовій адміністрації з посиланням на матеріали Міністерства у справах ветеранів України.

Хто має право на безкоштовне навчання

Право на безкоштовне навчання керуванню адаптованим авто мають люди з інвалідністю — незалежно від причин її отримання, — які мають відповідні медичні показання до керування транспортним засобом. Категорії такі: ветерани й ветеранки війни, члени їхніх сімей, а також члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Ключова умова — наявність медичної довідки, що підтверджує придатність за станом здоров'я до керування. Без неї до автошколи не зарахують.

Покрокова інструкція

Перший крок — пройти медичний огляд і отримати медичну довідку форми 083/о. Це обов'язковий документ, який підтверджує придатність до керування транспортними засобами за станом здоров'я.

Другий крок — обрати зручну спеціалізовану автошколу. На Київщині такий навчальний заклад діє на базі Національної академії внутрішніх справ у селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району. Також у переліку — заклади у Львові, Дніпрі, Кропивницькому, Кам'янці-Подільському, Одесі, Вінниці, Житомирі, Ужгороді, Миколаєві, Рівному, Луцьку, Ковелі та Харкові.

Які документи потрібні

Заяву подають до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання — при ОВА, районних адміністраціях чи виконавчих органах міських і районних у містах рад. Подати її можна як у паперовій, так і в електронній формі.

До заяви додають: копію паспорта громадянина України; копію РНОКПП (платника податків) або відмітку в паспорті про відмову від нього; копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус; копію свідоцтва про шлюб або народження дитини (для членів сімей); медичну довідку форми 083/о.

Після цього підрозділ з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із заявником та обраною автошколою. Усі витрати на навчання відшкодовує Міністерство у справах ветеранів України.

Як проходить навчання

Далі — теоретичне навчання в обраній автошколі. Якщо в людини вже є посвідчення водія відповідної категорії, вона може одразу перейти до практичного перенавчання на адаптованому авто. Потім складають теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, проходять практичне навчання на спеціалізованому транспортному засобі, складають практичний іспит і отримують посвідчення водія.

Навчання реалізується на виконання Стратегії ветеранської політики до 2030 року та в межах флагманського проєкту МВС України «Безбар'єрні автошколи». Детальну інформацію про проєкт та умови навчання можна знайти на офіційному сайті driveability.mvs.gov.ua.

Також Politeka повідомляла, як у Київській області отримати грошову допомогу 3000 гривень на місяць.