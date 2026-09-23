Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 24 по 30 вересня показує помітні опади двічі за тиждень: у четвер, 24 вересня, і в середу, 30 вересня, а максимальна температура вдень підніметься до +19° у неділю, 27 вересня.

Прогноз погоди на попередній тиждень уже попереджав про дощі в Київській області, а новий тиждень з 24 по 30 вересня принесе синоптикам новий виклик: максимум удень підніметься до +19°, а мінімум становитиме лише +13°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Київській області протягом тижня з 24 по 30 вересня коливатимуться від +13° до +19°.

У четвер, 24 вересня, небо затягнуть хмари, а вдень повітря прогріється лише до +13°, вночі ж термометри показуватимуть +10°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 25 вересня, хмарність буде мінливою, без опадів. Стовпчики термометрів вдень підіймуться до +17°, а вночі опустяться до +8°.

У суботу, 26 вересня, очікується хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +17°, вночі — до +11°.

У неділю, 27 вересня, небо буде малохмарним. Температура вдень утримається на позначці +19° — це найтепліший день тижня, а вночі похолодає до +9°.

У понеділок, 28 вересня, погода залишиться малохмарною, без опадів. Вдень термометри покажуть +19°, вночі — +10°.

У вівторок, 29 вересня, хмарно з проясненнями, без опадів. Повітря вдень прогріється до +17°, вночі — до +11°.

У середу, 30 вересня, знову хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади. Вдень температура становитиме +18°, вночі — +13°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 27 вересня, з денною температурою +19°, а найпрохолоднішим — четвер, 24 вересня, коли вдень буде лише +13°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують двічі — у четвер, 24 вересня, та в середу, 30 вересня.

У дні з опадами — четвер, 24 вересня, та середу, 30 вересня, — синоптики радять брати парасолю та бути обережними за кермом через мокру дорогу. Оскільки вночі температура опускається до +8-+9°, варто одягатися у кілька шарів одягу, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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