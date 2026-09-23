У Києві триває підготовка житлового фонду до опалювального сезону 2026 року. Станом на 22 вересня 82% будинків комунальних керуючих компаній уже отримали акти готовності до подачі тепла.

Початок опалювального сезону у Києві наближається — столиця завершує підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Станом на 22 вересня 82% будинків, якими опікуються комунальні керуючі компанії, уже отримали акти готовності до подачі тепла.

Такі цифри озвучив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час засідання міського штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду. Посадовець наголосив: акт готовності — це підтвердження фактичної технічної готовності будинку до подачі тепла.

Оформлення актів готовності необхідно завершити вчасно. До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені. Це підтвердження фактичної технічної готовності будинку до подачі тепла.

Документ засвідчує, що внутрішньобудинкові системи перевірені та підготовлені до стабільної і безпечної роботи в опалювальний період. Його оформленню передують обстеження обладнання, перевірка технічного стану систем та, за необхідності, усунення виявлених недоліків.

У столичній адміністрації закликають управителів приватних будинків, ОСББ та ЖБК прискорити перевірку внутрішньобудинкових мереж. Вони мають вчасно усунути недоліки та отримати відповідні акти до початку подачі тепла.

Районним держадміністраціям доручили посилити контроль за управителями, а теплопостачальні підприємства міста продовжують обстеження будинків та оформлення документації.

Коли вмикатимуть опалення в Києві

Єдиної дати, коли опалення одночасно увімкнуть у всіх містах України, немає — усе залежить від погоди в конкретному регіоні. Остаточне рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Така сама температурна межа використовується і під час завершення сезону, коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.

Комунальні служби активно готують міста до зими, зокрема перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні.

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