Уряд подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2027 рік, у якому мінімальну зарплату закладено на рівні 9 546 грн, а прожитковий мінімум — 3 559 грн.

Податки та обов'язкові платежі для українців у 2027 році знову зростуть — уряд подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету, у якому мінімальну зарплату закладено на рівні 9 546 грн, а прожитковий мінімум — 3 559 грн. Це автоматично підвищить єдиний соціальний внесок, єдиний податок і штрафи за неоформлених працівників.

Документ ще проходитиме кілька читань у парламенті, але більшість обов'язкових платежів і штрафів прив'язані саме до цих двох цифр. Як повідомляє «ЛІГА:ЗАКОН Бізнес» із посиланням на проєкт держбюджету, прожитковий мінімум для працездатних осіб заклали на рівні 3 691 грн — від цього показника рахують податкову соціальну пільгу та єдиний податок для першої групи ФОП.

Головна зміна для більшості працюючих — мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Він зросте з 1 902,34 грн до 2 100,12 грн на місяць, адже становитиме 22% від нової мінімалки.

Для фізичних осіб-підприємців рахунки помітніші. ФОП другої групи сплачуватиме 1 909,20 грн єдиного податку та 954,60 грн військового збору — разом із ЄСВ це 4 963,92 грн щомісяця. Єдиний податок для першої групи — це 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зростуть і ліміти річного доходу для «спрощенців»: перша група — до 1,59 млн грн, друга — до 7,96 млн грн, третя — до 11,14 млн грн. Ті, хто хоче змінити групу з першого кварталу 2027 року, мають подати заяву до 16 грудня.

Роботодавцю працівник на мінімалці коштуватиме 11 646,12 грн на місяць: 9 546 грн зарплати плюс 2 100,12 грн ЄСВ. Штрафи Держпраці теж прив'язані до нової мінімалки: за неоформленого працівника — до 95 460 грн, а за повторне порушення — 286 380 грн.

Окремо проєкт закладає 58,7 млрд грн надходжень від можливого підвищення ПДВ з 20% до 21% та 38,5 млрд грн від подовження ставки 50% податку на прибуток для банків. Усі показники ще можуть змінитися під час обговорень у Раді.

Що зробити вже зараз

ФОП, які планують змінити групу з 1 січня 2027 року, мають подати заяву через електронний кабінет платника податків до 16 грудня 2026 року.

Роботодавцям варто перевірити оформлення працівників: штраф за одного неоформленого зростає до 95 460 грн.

Остаточні суми звіряйте з ухваленою редакцією бюджету — документ пройде щонайменше два читання в парламенті.

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