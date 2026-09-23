Українські школи можуть гнучкіше організовувати розклад і тривалість занять, зокрема проводити коротші уроки. Водночас 35 хвилин не стали новою єдиною нормою для всіх класів — у МОН пояснили, як це працюватиме.

Як проходять уроки під час повітряних тривог у школах — питання, яке в новому навчальному році залишається одним із найгостріших. У Міністерстві освіти і науки пояснили, чи означає перехід на гнучкий розклад, що тепер уроки в усіх класах триватимуть лише 35 хвилин.

Про 35-хвилинні заняття та відхід від жорсткого шкільного розкладу виступив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він розповів про нові підходи до організації навчання в умовах війни та постійних повітряних тривог.

Скільки триває урок у різних класах

Чинні вимоги передбачають різну стандартну тривалість занять залежно від віку дітей. У першому класі урок триває 35 хвилин, у 2–4 класах — 40 хвилин, а у 5–11(12) класах — 45 хвилин. Тобто 35 хвилин уже давно є нормою саме для першачків, а не нововведенням для всієї школи.

35 хвилин — не нова норма для всіх

У методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки наголошують: єдиної моделі для всіх шкіл бути не може. Кожен заклад має враховувати безпекову ситуацію, місткість укриття, власну інфраструктуру та можливість організувати дистанційне навчання.

Водночас Держпродспоживслужба пояснює, що тривалість уроку справді можна змінювати. Але таке рішення має бути обґрунтованим і погодженим, а решту навчального часу потрібно компенсувати іншими видами педагогічної діяльності. Тобто йдеться не про ситуацію, коли вчитель сам вирішив скоротити урок, бо «діти втомилися», а про продуманий перерозподіл часу в межах установлених вимог.

Що дає школам гнучкий розклад

Під час повітряних тривог частину роботи можна перенести в укриття, частину — організувати дистанційно або в іншому передбаченому школою форматі. Заклад заздалегідь має визначити, як діятиме за різних сценаріїв.

Гнучкість у навчальних планах застосовувалася і раніше. Зокрема, після оновлення освітньої програми для 5–9 класів педагогічні ради отримали більше можливостей перерозподіляти резервні години між предметами та іншими видами навчальної роботи.

Що варто знати батькам

Конкретний розклад і тривалість занять залежать від організації освітнього процесу в окремій школі. Саме тому фактичний графік для конкретного класу потрібно дивитися в повідомленнях свого закладу освіти — там адміністрація має повідомити, скільки триватимуть уроки та як навчання буде організоване під час тривог.

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