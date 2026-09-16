У Львові через скарги учнів та батьків на якість обідів закрили харчоблок однієї зі шкіл. Дітям, зокрема, подавали страву сіро-зеленого кольору.

Шкільне харчування у Львівській області знову опинилося в центрі уваги — через скарги на якість обідів у Львові закрили харчоблок однієї зі шкіл. Про це повідомляє «Українська правда. Життя».

Приводом для такого рішення стали скарги на обіди. Зокрема, на обід школярі отримали страву сіро-зеленого кольору — саме вона викликала найбільше нарікань з боку учнів та батьків.

Що перевіряють у шкільних їдальнях

На тлі звернень у Львівській області тривають перевірки організації харчування у школах. Фахівці Держпродспоживслужби оцінюють санітарний стан харчоблоків, умови зберігання та приготування продуктів, дотримання технології приготування страв, терміни придатності та особисту гігієну працівників.

Інспектори також звіряють, чи відповідає фактичне харчування затвердженому меню, чи дотримуються у закладах норми харчування та в яких умовах діти отримують готові страви. Коли виникає потреба, фахівці відбирають зразки готових страв, продуктів і води, а також змиви з поверхонь — їх передають на лабораторні дослідження.

Безкоштовне гаряче харчування охопило 99% шкіл Львівської області, однак у кількох громадах виникли затримки через тендерні процедури та нестачу кухарів. Саме в таких умовах могли з'явитися порушення, на які поскаржилися батьки у Львові.

Куди повідомляти про порушення

У Держпродспоживслужбі закликають повідомляти про можливі порушення під час організації харчування у школах. Звернення приймають у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області за адресою: Львів, вул. Вітовського, 18. Телефон приймальні: +38 (032) 261 36 90.

Раніше на тлі скарг на якість шкільних обідів прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з профільними міністерствами перевірити на місцях, як організоване харчування для учнів 1–11 класів.

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