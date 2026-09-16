Шкільне харчування у Львівській області знову опинилося в центрі уваги — через скарги на якість обідів у Львові закрили харчоблок однієї зі шкіл. Про це повідомляє «Українська правда. Життя».

Приводом для такого рішення стали скарги на обіди. Зокрема, на обід школярі отримали страву сіро-зеленого кольору — саме вона викликала найбільше нарікань з боку учнів та батьків.

Що перевіряють у шкільних їдальнях

На тлі звернень у Львівській області тривають перевірки організації харчування у школах. Фахівці Держпродспоживслужби оцінюють санітарний стан харчоблоків, умови зберігання та приготування продуктів, дотримання технології приготування страв, терміни придатності та особисту гігієну працівників.

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Інспектори також звіряють, чи відповідає фактичне харчування затвердженому меню, чи дотримуються у закладах норми харчування та в яких умовах діти отримують готові страви. Коли виникає потреба, фахівці відбирають зразки готових страв, продуктів і води, а також змиви з поверхонь — їх передають на лабораторні дослідження.

Безкоштовне гаряче харчування охопило 99% шкіл Львівської області, однак у кількох громадах виникли затримки через тендерні процедури та нестачу кухарів. Саме в таких умовах могли з'явитися порушення, на які поскаржилися батьки у Львові.

Куди повідомляти про порушення

У Держпродспоживслужбі закликають повідомляти про можливі порушення під час організації харчування у школах. Звернення приймають у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області за адресою: Львів, вул. Вітовського, 18. Телефон приймальні: +38 (032) 261 36 90.

Раніше на тлі скарг на якість шкільних обідів прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з профільними міністерствами перевірити на місцях, як організоване харчування для учнів 1–11 класів.

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