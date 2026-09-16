Фермерські господарства Київської області можуть отримати безповоротну державну дотацію до 3 000 гривень за кожну нову корову, вирощену власними силами.

Державна підтримка аграріїв у Київській області поповнилася ще однією виплатою — тепер господарство може отримати до 3000 гривень за кожну нову корову, яку ввели в стадо.

Йдеться про безповоротну дотацію, передбачену програмою державної підтримки тваринництва. Головна особливість — гроші дають не за куплену, а саме за вирощену власними силами худобу, що має стимулювати розведення молодняку.

Хто може розраховувати на дотацію

Програма адресована юридичним особам — фермерським господарствам, які розводять велику рогату худобу. Ключова умова — підтверджений приріст поголів'я основних корів: кількість тварин на 1 липня має бути більшою за показник на 1 січня поточного року.

Важливий нюанс: приріст має бути забезпечено саме власним розведенням молодняку, а не закупівлею вже вирощених корів. Якщо господарство просто купить худобу на стороні — на допомогу розраховувати не варто.

Скільки реально заплатять

Базова ставка становить до 3000 гривень за кожну додаткову корову. Суму виплати розраховують як різницю між чисельністю поголів'я на 1 липня та на 1 січня. Наприклад, якщо стадо збільшилося на три корови, дотація сягає 9000 гривень.

Кошти надаються безповоротно, тобто повертати їх державі не потрібно. У програмі наголошують, що доплата покликана не лише підтримати господарів фінансово, а й підвищити конкурентоспроможність вітчизняного тваринництва та знизити залежність від імпорту корів.

Як оформити дотацію

Щоб взяти участь у програмі, фермерське господарство готує пакет документів:

офіційний лист-запит із зазначенням кількості нових корів;

копії реєстраційних документів господарства;

виписки з реєстру тварин, які підтверджують збільшення поголів'я;

документи, що підтверджують походження молодняку, зокрема ветеринарні довідки.

Заяву можна подати через електронний кабінет на офіційному порталі Міністерства аграрної політики України або безпосередньо у регіональних органах влади. Після подання повного пакета рішення ухвалюють протягом 30 днів.

Програма має довгостроковий ефект: збільшення поголів'я сприяє нарощуванню виробництва молока і м'яса, що позитивно позначається на продовольчій безпеці регіону та стійкості самого фермерства.

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