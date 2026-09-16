За програмою «єВідновлення» в Україні видали понад 90 тисяч житлових сертифікатів, а скористатися ними для купівлі нового житла змогли близько 34 тисячі родин. Ще десятки тисяч власників чекають на фінансування в електронній черзі.

Житлові сертифікати для військових допомагають родинам придбати власний дім — за програмою «єВідновлення» в Україні видали понад 90 тисяч житлових сертифікатів, однак скористатися ними для купівлі нового житла наразі змогли близько 34 тисячі родин.

Про це повідомляє ThePublic із посиланням на голову парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк. Точну кількість власників сертифікатів, які ще чекають на фінансування, вона називати не береться, але йдеться про десятки тисяч людей.

«Точно не мільйони, але це можуть бути десятки тисяч людей, які на сьогодні стоять у черзі», — пояснила Шуляк.

Чому не всі сертифікати вже «спрацювали»

Різниця між понад 90 тисячами виданих і приблизно 34 тисячами реалізованих сертифікатів пояснюється тим, що отримання самого документа ще не означає автоматичного перерахування коштів на купівлю житла.

За офіційними правилами програми, власник сертифіката спершу подає заявку на бронювання коштів. Якщо фінансування на цей момент відсутнє, заявка потрапляє до електронної черги. Після підтвердження бронювання людина має 30 днів, щоб придбати житло та оформити угоду.

На що можна витратити сертифікат

Сертифікат дозволяється використати для придбання квартири, будинку або кімнати, а також для інвестування у майбутнє житло. Він призначений для власників нерухомості, повністю знищеної внаслідок російської агресії, — до таких належать і родини військових, чий дім було зруйновано.

100 млн євро на розблокування черги

Щоб пришвидшити фінансування, Україна очікує черговий транш від Банку розвитку Ради Європи — 100 млн євро, або понад 5 млрд грн. За словами Шуляк, ці кошти мають спрямувати на житлові сертифікати та придбання нового житла.

Залучення 100 млн євро для продовження програми офіційно підтвердило Мінрозвитку. Кошти призначені саме для компенсацій за знищене житло у формі житлових сертифікатів. Проєкт є продовженням програми HOME, яку Україна реалізує разом із Банком розвитку Ради Європи.

У 2024–2025 роках у межах двох попередніх кредитних угод обсягом 200 млн євро на програму спрямували 9,35 млрд грн. За даними Мінрозвитку, за рахунок цих коштів нове житло придбали понад 6,1 тисячі родин.

Компенсації за пошкоджене житло

Окремо Шуляк повідомила, що понад 150 тисяч українських родин уже отримали компенсації за пошкоджене житло. Загальну суму таких виплат вона оцінила у понад 15 млрд грн.

Це інший напрям програми «єВідновлення»: житлові сертифікати видають за повністю знищене житло, натомість власники пошкоджених квартир і будинків отримують кошти на ремонт. У травні Мінцифри повідомляло, що за перші три роки програми виплати на ремонт отримали 138 тисяч родин на загальну суму 13,5 млрд грн.

Як оформити житловий сертифікат

Заяву на компенсацію за знищене житло подають у застосунку або на порталі «Дія»: потрібно заповнити форму, вказати зруйнований об'єкт і дочекатися рішення комісії. Після погодження формується житловий сертифікат, який дає право на придбання нового житла.

Далі власник сертифіката подає заявку на бронювання коштів. Після підтвердження бронювання на купівлю житла та оформлення угоди відводиться 30 днів.

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