У Черкасах оренда житла подорожчала на 20–30%: за квартири тепер просять від 15 до 35 тисяч грн на місяць.

Подорожчання продуктів у Черкаській області — далеко не єдине, що б'є по гаманцях черкащан. Слідом за товарами вгору поповзла й вартість оренди житла: за літо квартири в Черкасах подорожчали на 20–30%. Розповідаємо, скільки тепер коштують одно-, дво- та трикімнатні квартири й приватні будинки.

Видання «18000» проаналізувало оголошення на профільних сайтах Dim.Ria та «Лун», а також поспілкувалося з рієлторками Златою Котляренко та Оксаною Хандюк. У липні середня ціна оренди на Черкащині становила 20 тисяч гривень, завдяки чому область увійшла до четвірки найдорожчих регіонів країни.

Скільки коштує оренда квартир у Черкасах у вересні

Рієлторки наводять такі орієнтовні ціни на місяць залежно від типу житла:

однокімнатна квартира в новобудові — 20–25 тисяч грн, на вторинному ринку — 15 тисяч грн;

двокімнатна в новобудові — 25–30 тисяч грн, вторинний ринок — 20 тисяч грн;

трикімнатна в новобудові — близько 35 тисяч грн, вторинний ринок — 23 тисячі грн.

Найдорожча пропозиція на «Лун» за період моніторингу з 4 до 8 вересня сягала 33 тисяч гривень за видову квартиру на Припортовій. Дешевші варіанти на вторинці траплялися й за 7–9 тисяч, але зазвичай зі старим ремонтом — так званим «бабусиним».

Чому в Черкасах дорожчає оренда

Головна причина — попит, який перевищує пропозицію. За даними громадської організації «Міжнародний фонд відродження», у квітні на Черкащині офіційно проживало понад 100 тисяч вимушених переселенців.

«Ціни змінилися після того, як до нас почали їхати з Києва, Сум, Чернігова і Запоріжжя. На одну квартиру припадає близько 15 претендентів», — розповіла Злата Котляренко. Додаткове навантаження створив і сезонний переїзд студентів до міста.

Скільки коштують приватні будинки

Будинків в оренді обмаль. Ціни коливаються від 9–15 тисяч грн за скромне житло до 60 тисяч і більше. У мікрорайоні «Лісовий» будинки здають за 1000–1500 доларів (44–66 тисяч грн), а найдорожча пропозиція на вулиці Гоголя — 2200 доларів, тобто понад 97 тисяч грн на місяць.

Що врахувати під час пошуку житла

Найвищі ціни традиційно в центрі, на «Митниці» та в районі Новопречистенської. Орендарі дедалі частіше шукають новобудови з укриттям або паркінгом, автономністю під час вимкнень світла та газифіковане житло — за таке готові платити 20–30 тисяч грн. Водночас знайти квартиру, куди пускають із тваринами, дуже складно: власники часто відмовляють навіть за подвійну плату.

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