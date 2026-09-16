Кабачки в духовці — це ніжна запіканка без тіста, у якій багато кабачків, яйця та трохи сиру. Готується вона швидше й легше за класичний кіш, але виходить такою ж смачною.

Рецепт смажених кабачків з тунцем ми вже публікували — а кабачки в духовці готуються зовсім інакше. Це ніжна запіканка без тіста, у якій кабачки поєднуються з яйцями та сиром, а на підготовку потрібно лише 15 хвилин. Головна складність такого рецепта — зайва волога, проте одна проста хитрість дозволяє її позбутися.

Інгредієнти для кабачків у духовці

приблизно 1 кг натертих кабачків (близько 7 склянок, міряти до віджимання);

8 великих яєць;

пів склянки (приблизно 60 г) борошна — пшеничного, цільнозернового або спельтового;

пів склянки (приблизно 50 г) тертого твердого сиру;

пів склянки (приблизно 50 г) тертого пармезану;

пів склянки дрібно нарізаної зеленої цибулі або шніт-цибулі;

1 чайна ложка солі;

чорний мелений перець — на смак;

олія для змащування форми.

Як приготувати кабачки в духовці: покроково

Натріть кабачки на крупній тертці та добре відіжміть, щоб прибрати якомога більше рідини. Найзручніше покласти натерті кабачки в лляний рушник, скрутити у вузол і вичавити зайвий сік.

Розігрійте духовку до 200 °C і змастіть олією форму для пирога діаметром близько 23 см.

В окремій мисці збийте вісім яєць, додайте борошно й ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок.

Додайте обидва види сиру, сіль і перець і ще раз перемішайте.

До кабачків додайте зелену цибулю, перемішайте лопаткою, потім влийте яєчно-сирну суміш і добре з'єднайте.

Викладіть суміш у підготовлену форму й випікайте 45 хвилин або доти, доки зубочистка, вставлена в центр, не виходитиме чистою.

За бажанням на кілька хвилин увімкніть верхній гриль, щоб зверху з'явилася золотиста скоринка. Потім трохи остудіть і наріжте на 8 порцій.

Подавати кабачки в духовці можна і теплими, і холодними — вони смачні з овочевим салатом, сметаною чи легким супом. Залишки зберігайте в холодильнику в закритому посуді до 5 днів.

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