У проєкті держбюджету на 2027 рік уряд уже порахував доходи від податків, які парламент ще не ухвалив. Серед них — підвищення ПДВ з 20% до 21%, додатковий акциз на пальне та скасування пільги для міжнародних посилок.

Уряд України заклав у проєкт державного бюджету на 2027 рік доходи від податків, які Верховна Рада ще не ухвалила. За оцінкою голови парламентського Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, понад 131 млрд грн запланованих надходжень залежать від окремих змін до Податкового кодексу.

Наймасштабніше потенційне рішення — підвищення стандартної ставки ПДВ з 20% до 21%. За розрахунками уряду, цей крок може принести близько 58,7 млрд грн.

Як ПДВ 21% позначиться на цінах

Прямого подорожчання всіх товарів рівно на 1% не буде. Якщо товар без ПДВ коштує 100 грн, то за ставки 20% кінцева ціна становить 120 грн, а за ставки 21% — 121 грн. Тобто механічний ефект за повного перенесення податку на покупця — близько 0,83% від нинішньої ціни.

Водночас реальна картина складніша: ПДВ проходить через усю економіку, тож бізнес одночасно враховує дорожче пальне, електроенергію, логістику, зарплати та імпортні комплектуючі. Через це підсумкове зростання цін для окремих товарів може бути і нижчим, і вищим за простий математичний ефект.

Мінфін окремо наголошує: сам закон про держбюджет не може змінити ставку ПДВ. Для цього парламент має внести зміни до Податкового кодексу — їх ще немає.

Пальне отримає ще один акциз

Другий відчутний для населення крок — додаткове підвищення акцизу на бензин, дизель і скраплений газ. Уряд розраховує отримати від цього близько 8,3 млрд грн.

При цьому пальне дорожчатиме і без нових рішень: у 2027 році вже заплановано зростання акцизу на бензин з €300,80 до €329,90 за 1000 літрів, на дизель — з €253,80 до €291,90, а на скраплений газ — приблизно з €198 до €223.

Посилки з-за кордону можуть втратити пільгу

Мінфін пропонує скасувати пільгу з ПДВ для комерційних товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях вартістю до €150. Податок мають сплачувати з першого євро вартості товару. Приватні подарунки між фізичними особами вартістю до €45 планують залишити без оподаткування.

Адміністрування хочуть максимально перекласти на маркетплейси — покупець бачитиме податок уже в ціні під час оформлення замовлення. Фіскальний ефект такої реформи оцінюють приблизно у 10 млрд грн на рік.

Банки можуть залишити на ставці 50%

Ще один великий резерв доходів — продовження 50-відсоткового податку на прибуток банків, який уже діє у 2026 році. Податковий комітет підтримав законопроєкт №15262 про продовження ставки й на 2027 рік.

На якому сценарії побудовано бюджет

Проєкт бюджету перебудовано на «сценарій стійкості» — тривалу війну та зростання ВВП лише на 1,3%. Інфляція наприкінці 2027 року прогнозується близько 8%, середня номінальна зарплата — 34 409 грн проти близько 30,1 тис. грн у 2026 році.

Доходи держбюджету на 2027 рік заплановано на рівні 5,648 трлн грн, видатки — 7,272 трлн грн. На оборону та безпеку планують спрямувати близько 4,885 трлн грн. Україні також знадобиться приблизно $52,6 млрд міжнародної підтримки.

Що буде з «Нацкешбеком» і дорогами

Окремого фінансування програми «Національний кешбек» на 2027 рік у проєкті не закладено. Натомість уряд планує частково відновити Державний дорожній фонд — на рівні 25% від повного механізму, загалом 52,8 млрд грн.

Роксолана Підласа оцінила перспективу частини цих податкових рішень як малоймовірну. Водночас Мінфін прямо зазначає: і підвищення ПДВ, і додатковий акциз на пальне потребують окремих законодавчих змін, які парламент ще не ухвалив.