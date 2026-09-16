В Олевській громаді на Житомирщині безоплатне гаряче харчування після двотижневої затримки з 14 вересня запустили лише у п'яти закладах освіти. В решті шкіл учні поки що залишаються без організованих обідів.

Безоплатне шкільне харчування в Житомирській області запровадили не всюди: у п'яти закладах освіти Олевської громади дітей уже годують гарячими обідами, а в решті шкіл учні поки що лишаються без організованого харчування.

Після двотижневої затримки з початку навчального року учні п'яти закладів освіти Олевської громади з 14 вересня почали отримувати безоплатне гаряче харчування. Як повідомляє Суспільне, навчальний рік стартував 1 вересня, тож перші два тижні навчання в цих закладах діти фактично не мали організованого гарячого харчування.

Що відомо про запуск харчування

Йдеться про безоплатне гаряче харчування для учнів закладів освіти громади. Запуск відбувся після затримки, тож наразі гарячими обідами охоплено п'ять закладів, які першими завершили всі необхідні організаційні процедури.

Чому в інших школах обідів поки немає

Водночас в решті закладів освіти Олевської громади гаряче харчування наразі не запровадили. Питання, чому одні школи вже годують учнів, а інші — ще ні, гостро звучить від батьків. Організація шкільного харчування в громадах передбачає низку кроків — від закупівлі продуктів до укладання договорів із постачальниками та працівниками їдалень, тож темп запуску в різних закладах відрізняється.

Що робити батькам

Батькам учнів тих шкіл, де гаряче харчування ще не запустили, радять насамперед звертатися безпосередньо до адміністрації свого закладу освіти, а також до відділу освіти Олевської громади, щоб з'ясувати, коли саме в їхній школі заплановано запуск безоплатних обідів. У разі відсутності відповіді скаргу можна залишити на гарячій лінії профільного управління освіти області.

У громаді очікують, що найближчим часом гаряче харчування поступово запрацює і в інших закладах освіти, однак конкретних дат поки не оголошували.

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