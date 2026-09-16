У вересні–жовтні житло на первинному ринку України може подорожчати на 3–10%. Найбільше зростуть у ціні готові квартири — через стрибок собівартості будівництва та попит покупців на житло без ризиків.

Поки одні українці оформлюють компенсації за знищене житло у Сумській області, інші придивляються до купівлі нового — і восени на первинному ринку їх чекає подорожчання. За оцінками девелоперів, у вересні–жовтні вартість квартир у новобудовах України може зрости на 3–10%.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна. Головні рушії перегляду цін — стрибок собівартості будівництва та безпековий фактор, який зміщує попит покупців у бік готових квартир і західних областей.

На скільки зростуть ціни на квартири

Комерційна директорка компанії Gazda Маріанна Бігунець пояснила, що у вересні–жовтні житло на первинному ринку може подорожчати щонайменше на 3–5%. Водночас у повністю готових або близьких до завершення об'єктах зростання цін може сягнути 7–10%.

Тобто ринок дорожчатиме нерівномірно. Найбільша цінова динаміка концентруватиметься саме навколо готових і майже завершених житлових комплексів, тоді як квартири «на котловані» зростатимуть у ціні повільніше.

Чому дорожчає квадратний метр

Лише за перші 8 місяців 2026 року собівартість зведення одного квадратного метра в західних областях зросла приблизно на 10%. Причини — удари по складах і виробництвах, подорожчання логістики та заміна українських матеріалів дорожчими імпортними аналогами.

Забудовники поки стримують ціни завдяки сформованим запасам і власному прибутку. Але цей ресурс вичерпується, що неминуче підштовхне ринок до перегляду вартості квадратного метра вже найближчим часом.

Які квартири шукають українці

Окрема ситуація складається у готових житлових комплексах або будинках, які здають цієї осені. За словами Бігунець, 60–70% покупців шукатимуть житло з високим ступенем готовності або виконаним ремонтом.

Готова оселя вже зараз коштує на 20–30% дорожче за квартири в будинках, завершення яких очікується наприкінці року, і на 50–60% більше за проєкти 2027 року. Понад половина потенційних покупців розглядають Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк чи Тернопіль.

Хто купує та прогноз на 2027 рік

Основними покупцями готових осель сьогодні є молоді сім'ї з дітьми — близько 40% попиту. Ще 30% припадає на громадян віком 40–55 років, які переїхали з інших регіонів чи продали старе майно, до 10% — батьки, які вирішують житлове питання дітей віком 18–25 років.

На 2027 рік девелопери закладають зростання собівартості робіт на 15–20% та умовний курс долара 47–48 гривень. У другому кварталі 2026 року річний приріст цін на квартири на первинному ринку вже сягнув рекордних за останні п'ять років 20,5%.

Що врахувати покупцю восени

Якщо плануєте купувати житло найближчими місяцями, експерти радять зважати на кілька моментів. Найшвидше дорожчають готові квартири та будинки на фінальній стадії будівництва, тож відкладати рішення може коштувати дорожче.

Варто заздалегідь перевіряти документи забудовника та історію об'єкта, особливо якщо йдеться про проєкти на ранній стадії. А якщо головний критерій — ціна, зверніть увагу на новобудови з терміном здачі у 2027 році: поки вони помітно дешевші за готові помешкання.

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