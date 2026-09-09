У селищі Миколаївка Березівського району Одеської області гуртожиток реконструюють під багатоквартирний будинок для тимчасового проживання переселенців — на роботи заклали понад 37 мільйонів гривень.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області поповниться новими квартирами — у селищі Миколаївка Березівського району стару будівлю гуртожитку планують перетворити на багатоквартирний житловий будинок для тимчасового проживання переселенців.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на сайті публічних закупівель Prozorro. Йдеться про будівлю на вулиці Центральній, 7-Б у селищі Миколаївка Березівського району Одеської області. Наявний гуртожиток хочуть перетворити на багатоквартирний будинок тимчасового проживання, а замовником робіт виступає Селидівська міська військова адміністрація.

Державна субвенція передбачена на формування фонду житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих людей та внутрішньо переміщених осіб. Очікувана вартість реконструкції — близько 37,2 мільйона гривень, у цю суму вже входить 20% ПДВ. Майже 33,5 мільйона гривень планують покрити коштом державної субвенції, ще 3,7 мільйона гривень передбачили як співфінансування з місцевого бюджету.

Якщо ж переможцем тендера оберуть підрядника, який не є платником ПДВ, загальна сума закупівлі може бути щонайменше на 20% меншою. У будинку планують облаштувати щонайменше десять квартир і забезпечити їх меблями та побутовою технікою.

Для семи квартир у документації детально розписали комплектацію: шафи, дивани-ліжка та двоспальні ліжка, столи й стільці, кухонні меблі, холодильники, телевізори та інші речі. Загалом технічне завдання передбачає встановлення 10 унітазів, 10 кухонних мийок і 10 пральних машин, а також прокладання водопроводу й каналізації.

Частину приміщень пристосують для людей з інвалідністю: у квартирах передбачили спеціальні поручні та відкидні сидіння для душу, а біля будинку облаштують ґанок із пандусом. Проєкт також включає нові системи опалення та вентиляції, внутрішнє й зовнішнє газопостачання, електромережі, освітлення, заземлення та блискавкозахист, а для будинку закуплять домофонне обладнання.

Роботи не обмежаться самим гуртожитком: підрядник має впорядкувати прилеглу територію. У проєкті є асфальтовані доріжки й тротуари, окремі ділянки з тротуарної плитки та бордюри, дві лавки й урна. Територію частково огородять, встановлять хвіртку та ворота, а в межах озеленення висадять 25 кущів і облаштують майже 48 квадратних метрів багаторічних квітників — серед рослин зазначені лаванда, шавлія й котовник.

Пропозиції від підрядників прийматимуть до 21 вересня 2026 року, переможця визначатимуть за ціною — це єдиний критерій оцінки. Усі роботи переможець тендера має завершити до 21 грудня 2026 року. Оскільки частина реконструкції припаде на холодний сезон, від підрядника вимагають власним коштом забезпечити будмайданчик генераторами та обігрівачами.

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