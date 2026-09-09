Російські удари по складах і логістиці навколо Києва спорожнили полиці супермаркетів і загрожують подорожчанням продуктів для жителів столиці.

Ціни на продукти у Києві та можливий дефіцит товарів стали прямим наслідком російських ударів по продовольчих складах і логістиці столиці. Супермаркети зіткнулися з порожніми полицями, а видання прогнозує зростання цін до 15%.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian, який оцінює наслідки ударів агресора по інфраструктурі життєзабезпечення цивільного населення, — повідомляє УНІАН.

З кінця серпня Київ щодня атакують дрони й ракети. Загинули десятки людей, зруйновано ключову інфраструктуру. Окрім продовольчих складів, ворог бив по логістичних центрах електронної комерції та запасах медичних товарів. Зокрема, 3 вересня на складі фармацевтичної компанії «Біокон» знищили тримісячний запас ліків — компанія призупинила всю діяльність.

Які мережі супермаркетів постраждали

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів України — Novus, АТБ, «Сільпо» та «Фора» — знищені або суттєво пошкоджені внаслідок нещодавніх ударів. За його словами, нинішня хвиля атак — наймасштабніша з початку повномасштабного вторгнення.

«Якщо у 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня–вересня 2026 року — це системна атака на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, що забезпечує українські міста продовольством», — наголосив Висоцький.

На скільки подорожчають продукти

Співзасновник Bureau of Wine Дмитро Кримський (мережа Goodwine) оцінює, що вплив ударів на ціни продуктів може сягнути 15%. За його словами, ціни зростуть не через брак товарів, а через витрати на реорганізацію ланцюгів постачання, щоб зробити їх стійкішими до обстрілів.

Кримський розглядає кілька варіантів: перенесення складів до сусідньої країни, зокрема Польщі, використання підземних сховищ і розподіл товарів по кількох менших складах. У його мережі ціни можуть зрости приблизно на 5%.

Водночас Тарас Висоцький раніше попереджав, що ціни на продукти можуть зрости на 2,5% через атаки на складську інфраструктуру. За матеріалом The Guardian, втрата холодильного обладнання восени призведе до подальшого подорожчання. Насамперед подорожчають молочні та заморожені продукти, м'ясна група — у межах 10%, крупи — до 15%.

Чи варто скуповувати продукти

Покупці, загартовані чотирма роками війни, налаштовані оптимістично. Власники магазинів відзначають, що більшість людей не скуповує продукти в паніці, як це було у 2022 році. Видання наголошує: окрім вирощування власної їжі, українцям залишається намагатися жити у звичному ритмі.

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