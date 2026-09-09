Військові та їхні родини, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів, можуть отримати компенсацію до 500 000 гривень — розповідаємо, як зафіксувати руйнування та оформити виплату.

Компенсації за житло на Дніпропетровщині стали ще актуальнішими після російської атаки на Дніпро 9 вересня: ворожі дрони пошкодили понад 20 будинків, а два — зруйнували повністю. Серед постраждалих є й військовослужбовці з родинами, які тепер можуть розраховувати на державну компенсацію за програмою «єВідновлення».

Власники житла, що постраждало внаслідок обстрілу, мають право на державну компенсацію на ремонт або придбання нового помешкання. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука. Механізм однаково доступний і військовим, і цивільним — різниці в розмірах виплат немає.

Перший крок — зафіксувати руйнування

Одразу після атаки зніміть усі пошкодження на фото та відео. Ці матеріали стануть доказовою базою під час оформлення компенсації і допоможуть комісії точніше оцінити характер руйнувань.

Далі треба повідомити державу про пошкоджене або знищене майно. Це можна зробити через застосунок чи портал «Дія», у ЦНАПі або через нотаріуса.

Для компенсації на ремонт відкрийте спеціальний рахунок «єВідновлення» в банку-учаснику програми, після чого подайте окрему заяву на виплату — також через «Дію», ЦНАП або нотаріуса.

Після подання заяви житло обстежує спеціальна комісія. Для цього звертаються до міської, селищної чи сільської ради або районної адміністрації за місцем розташування помешкання. Саме комісія визначає характер пошкоджень і остаточний розмір компенсації.

Важлива умова — право власності на житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо запису немає, інформацію вносять через ЦНАП або нотаріуса.

Скільки грошей можна отримати

Програма «єВідновлення» передбачає три рівні виплат на ремонт пошкодженого житла:

до 200 000 гривень — за незначні пошкодження;

до 350 000 гривень — за значні пошкодження квартири;

до 500 000 гривень — за значні пошкодження приватного будинку.

Якщо у помешкання кілька співвласників, заяву може подати один із них, однак інших власників потрібно повідомити і додати підтвердження. Якщо протягом 15 календарних днів заперечень до комісії не надійде, заяву вважатимуть поданою від усіх власників.

Що робити, якщо житло знищене

Якщо будинок чи квартиру зруйновано повністю й відновити їх неможливо, власник отримує житловий сертифікат на придбання іншого помешкання. Саме цим механізмом активно користуються військові та родини загиблих захисників, які втратили житло через війну.

Власники знищених приватних будинків можуть обрати й інший варіант — отримати кошти на будівництво нового будинку на власній земельній ділянці.

Окрім «єВідновлення», військовослужбовці та їхні родини можуть скористатися іншими житловими механізмами — пільговими кредитами за програмою «єОселя», компенсацією оренди житла та постановкою на квартирний облік. Проте саме «єВідновлення» залишається найшвидшим способом отримати гроші одразу після обстрілу.

Як оформити компенсацію: покроково

Щоб не заплутатися в процедурі, дійте за простим алгоритмом:

Сфотографуйте або зніміть на відео всі пошкодження. Подайте повідомлення про постраждале майно через «Дію», ЦНАП або нотаріуса. Відкрийте рахунок «єВідновлення» в банку-учаснику програми. Подайте заяву на компенсацію. Забезпечте обстеження житла комісією через місцеву раду. За потреби внесіть право власності до Державного реєстру речових прав.

Якщо після пережитої атаки потрібна психологічна допомога, її можна отримати у сімейного лікаря або в центрі ментального здоров'я.

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