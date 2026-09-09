Державне підприємство «Ліси України» оприлюднило єдині ціни на дрова для населення — від 840 до 1 380 гривень за кубометр залежно від групи порід. Окремо триває виплата компенсації у 8 000 гривень на придбання палива для пенсіонерів лісової галузі.

Компенсація 8 000 гривень на дрова для пенсіонерів лісової галузі лишається доступною, а державне підприємство «Ліси України» оприлюднило актуальні ціни на тверде паливо для населення у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Через високий попит на готові колоті дрова лісівники розконсервували додаткове обладнання. У господарствах трьох центральних областей запустили в роботу 12 дровоколів, більшість із яких раніше простоювали. Кожен такий станок переробляє до 20 кубометрів сировини за зміну.

Лише на Дубіївському нижньому складі на Черкащині двома дровоколами з початку року переробили та повністю реалізували понад 1 100 кубометрів колотих дров. Загалом у центральних регіонах підприємство виробило для населення та соціальної сфери понад 445 тисяч кубометрів дров — майже в півтора раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Найбільше заготували у Вінницькій області — 172,9 тисячі кубометрів, у Черкаській — 151,3 тисячі, у Кіровоградській — 121 тисячу кубометрів. Щодня по країні заготовляють близько 3,6 тисячі кубометрів дров, що дозволяє відвантажувати паливо покупцям просто «з коліс».

Скільки коштує кубометр дров

Лісництво встановило єдині роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Найдорожчі дрова I групи порід коштують 1 380 гривень за кубометр, II група — 1 020 гривень, а найдешевша ІІІ група — 840 гривень за кубометр.

Як купити дрова

Придбати паливо можна в найближчому лісництві. Для цього потрібно особисто написати заяву, пред'явити паспорт і картку платника податків (РНОКПП) та оплатити товар на місці — через QR-код, у банківському або поштовому відділенні чи через онлайн-банкінг. За бажанням замовника колоті дрова відвантажують у піддонах або насипом.

Окремо діє програма грошової компенсації на придбання палива. З початку 2026 року понад 10 тисяч пенсіонерів лісової галузі вже отримали виплату в розмірі 8 000 гривень на дрова. Загальна сума виплачених коштів сягнула 82,8 мільйона гривень, а прийом заявок триває для всіх, хто має на неї право.

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