Рецепт домашнього кетчупу з помідорів виходить у кожного: півтори години, кілька простих інгредієнтів — і на вашому столі густий соус, який замінить магазинний.

Домашній кетчуп і близько не стоїть біля магазинного — варто лише один раз приготувати його власноруч, щоб назавжди відмовитись від покупного соусу. За цим рецептом домашнього кетчупу приготування триває близько півтори години, а всі інгредієнти легко знайти на звичайній кухні.

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на UA Vestnik, для соусу знадобляться: 2 кілограми помідорів, 2 столові ложки крохмалю, 1 чайна ложка солі, 100 грамів цукру, 20 грамів оцту та 1 столова ложка приправи для корейської моркви.

Як приготувати кетчуп покроково

Спершу зробіть томатний сік. Помідори розріжте на 4–6 частин, складіть у каструлю та варіть на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Далі зніміть каструлю з плити та дайте масі повністю вистигнути.

Потім пропустіть помідорову суміш через сито, щоб позбутися шкірки й насіння. Поверніть сік на плиту та додайте всі інші інгредієнти, окрім оцту та крохмалю. Овочеву масу доведіть до кипіння і проваріть ще 30 хвилин.

Крохмаль розведіть у холодній воді й повільно введіть у каструлю. Ще раз доведіть усе до кипіння, влийте оцет і варіть 10 хвилин. Кетчуп готовий.

Як зберігати домашній соус

Приправа для корейської моркви надає соусу пікантного смаку, тож кетчуп виходить ароматним і в міру гострим. Простерилізуйте банки та розлийте в них гарячий соус, закатайте кришками — така заготівля довго зберігається, і домашній кетчуп завжди буде під рукою до м'яса, картоплі чи бутербродів.