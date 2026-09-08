Змінити місце служби в Збройних силах України — право кожного військовослужбовця, але без правильно оформленого рапорту й рекомендаційного листа командування може проігнорувати запит. Юрист Максим Колошкин пояснив, скільки триває розгляд рапорту про переведення та які документи потрібні.

Мобілізація та військова служба в Україні породжують чимало запитань у військовослужбовців — зокрема про те, як перевестися з однієї частини в іншу. Право на зміну місця служби справді має кожен боєць, але реалізувати його неможливо без правильно оформленого рапорту та рекомендаційного листа.

Як повідомляє Новини.LIVE, розібратися в термінах і нюансах подачі допоміг юрист Максим Колошкин. За наказом Міністерства оборони України №531, ухваленим ще у 2024 році, стандартний строк ухвалення рішення за рапортом про переведення становить не більше ніж 14 днів.

Відлік цих 14 днів починається не з дати реєстрації документа службою діловодства, а з дня фактичної передачі рапорту безпосередньому командиру, надходження до поштового відділення підрозділу або фіксації в електронній системі. Якщо безпосередній керівник відмовляється розглядати документ, відлік ведеться від дати передачі вищому командуванню.

Окремі категорії рапортів розглядають невідкладно — не пізніше ніж за 48 годин. Ідеться про питання збереження життя та здоровʼя особового складу, виконання бойових наказів і розпоряджень, військової дисципліни, а також відпусток за сімейними або іншими поважними обставинами. Водночас такі строки діють лише в системі Міноборони, Збройних сил і Держспецтрансслужби: на Нацгвардію, Держприкордонслужбу та СБУ вони не поширюються, там працюють власні відомчі правила.

Перевестися можна з тилової частини в бойову, між бойовими підрозділами або за станом здоровʼя на підставі висновку ВЛК — якщо поточна посада не відповідає цьому висновку. Змінити місце служби дозволено як усередині ЗСУ чи Нацгвардії, так і між цими структурами.

Для старту процесу потрібно рекомендаційний лист від командира частини, яка готова прийняти військовослужбовця. Цей документ дійсний лише протягом 30 днів із дати підписання, і в ньому мають бути коректно вказані дані бійця та підрозділу.

Як подати рапорт про переведення

Щоб командування не проігнорувало звернення, факт подачі потрібно суворо фіксувати. Зробити це можна двома способами.

Через застосунок «Армія+». У розділі «Зміна місця служби» завантажують рекомендаційний лист і військовий квиток (або посвідчення офіцера). За наявності медичних підстав додають також висновок ВЛК. Такий спосіб дозволяє надіслати запит без погодження з безпосереднім командиром. Після створення документа варто зберегти скриншоти самого рапорту, статусу звернення, номера, усіх повідомлень і завантажених файлів. У разі погодження номер наказу прийде прямо в застосунок, а факт подання фіксується автоматично за датою, часом і електронним підписом.

У паперовому вигляді. Документ здають до служби діловодства або канцелярії частини. На власній копії рапорту обовʼязково просять поставити реєстраційний (вхідний) номер, дату й підпис або іншу відмітку про прийняття. Передавати документи посадовцям просто в руки без реєстрації не можна — якщо приймати відмовляються, цей факт треба зафіксувати.

Чому процес може затягнутися

Навіть за наявності всіх документів рапорт можуть не розглянути по суті або повернути на доопрацювання через елементарні помилки оформлення, неповний пакет документів чи нечитабельні файли. Тут важливо відрізняти недоліки власного документа від бездіяльності командування. Перед остаточним надсиланням варто перевірити, чи відповідає рекомендаційний лист актуальному шаблону та чи не вийшов строк його дії.

Юрист також нагадує: погодження запиту й фактичне видання наказу про переведення — це різні кадрові процеси, тож після 14 днів розгляду може знадобитися ще певний час на оформлення самого наказу. Найнадійніший спосіб не загубити звернення — подавати його через «Армію+» або вимагати вхідний номер у канцелярії частини.

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