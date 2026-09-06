Батько дитини з інвалідністю прийшов до ТЦК уточнити дані, однак його попри законну відстрочку направили на службу. Суд став на бік чоловіка — читайте, яке рішення ухвалили.

Відстрочка від мобілізації в Україні гарантована законом тим, хто виховує дитину з інвалідністю, але на практиці це право доводиться відстоювати в суді. Саме таку справу нещодавно розглянули українські суди.

Як повідомляє Судово-юридична газета, чоловік, який є батьком дитини з інвалідністю, прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб уточнити свої військово-облікові дані. Замість того, щоб просто оновити інформацію, його одразу направили на військову службу — попри наявне право на відстрочку.

Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чітко визначає, що не підлягають призову під час мобілізації жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, а також ті, хто утримує дитину з інвалідністю I чи II групи. Це право діє незалежно від того, чи перебуває людина на військовому обліку.

У цьому випадку ТЦК проігнорував законну підставу для відстрочки. Чоловік оскаржив дії центру комплектування в суді, і той став на бік батька: мобілізацію визнали незаконною, а право чоловіка на відстрочку — поновленим.

Хто ще має право на відстрочку через дитину

Крім батьків дітей з інвалідністю, відстрочку від мобілізації мають багатодітні батьки, опікуни осіб з інвалідністю та ті, хто утримує близьких родичів, які потребують постійного догляду. Головне — підтвердити підставу документально.

Що робити, якщо вас мобілізують попри відстрочку

Юристи радять не підписувати жодних документів про згоду на службу, якщо у вас є законна підстава для відстрочки. Фіксуйте все письмово й одразу звертайтеся до адвоката: рішення ТЦК можна оскаржити в адміністративному суді.

Які документи підтверджують відстрочку

свідоцтво про народження дитини;

довідка про інвалідність дитини (висновок МСЕК або лікарської комісії);

документи, що підтверджують спільне проживання або утримання дитини.

Судова практика в таких справах стає дедалі більш послідовною: суди визнають, що примусове направлення на службу людини, яка має право на відстрочку, є порушенням, і зобов'язують військові частини та ТЦК усунути це порушення.

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