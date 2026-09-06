Світові ціни на продовольство в серпні сягнули найвищого рівня з кінця 2022 року. За даними ФАО, найбільше подорожчали цукор і пшениця, а аналітики попереджають, що зміни світових цін можуть із затримкою позначитися на цінниках у магазинах.

Ціни на продукти в Україні знову опинилися під тиском світових трендів: у серпні глобальні ціни на продовольство зросли до найвищого рівня з кінця 2022 року. Як повідомляє Bloomberg, подорожчали всі основні групи товарів.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у серпні ціни зросли на всі основні групи товарів, які входять до її індексу. Цукор подорожчав на 11,9%, пшениця — на 2,6%. Водночас вартість пшениці минулого місяця була на 15% вищою, ніж рік тому.

Чому дорожчає продовольство

На ринки одночасно тиснуть проблеми з постачанням, військові дії в Чорноморському регіоні та екстремальні погодні умови. Українські фермери, зокрема, стикаються з труднощами під час експорту зерна, а в Європі врожай постраждав через хвилі спеки. Через це країнам регіону може знадобитися більше імпорту продовольства, що лише посилить конкуренцію за поставки.

На тлі несприятливої погоди та бойових дій ФАО знизила прогноз світового виробництва зерна у 2026 році до 2,98 млрд тонн. Це найбільше річне скорочення прогнозу з 2018 року. Оцінки виробництва кукурудзи та рису також зменшилися, однак очікуваний загальний урожай зернових залишається другим за обсягом за всю історію спостережень.

Окремий індекс Bloomberg, який відстежує ціни на 10 основних сільськогосподарських товарів, у серпні зріс більш ніж на 13%. Це найбільше місячне зростання з липня 2012 року.

Коли подорожчають продукти в магазинах

Аналітики зауважують, що зміни світових цін не означають миттєвого подорожчання продуктів у магазинах. За їхніми оцінками, вплив на роздрібні цінники може проявитися із затримкою. Найчутливішими до світової кон'юнктури зазвичай виявляються хліб, борошно, олія та цукор — позиції, які напряму залежать від зернових та цукрової сировини.

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