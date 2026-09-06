Котлети з курки в хрусткій паніровці з ніжним сирним соусом — проста вечеря, яку можна приготувати за 40 хвилин.

Рецепт ніжних котлет із курки ми вже публікували — а ці котлети з курки готуються інакше. Замість звичних сухарів беремо подрібнені масляні крекери, паніруємо двічі, щоб вийшла товста хрустка скоринка, а зверху подаємо теплий сирний соус із діжонською гірчицею. Вечеря збирається швидко, а смак виходить насичений і зовсім не нудний.

Інгредієнти для котлет з курки

60 солоних масляних крекерів (подрібнених вийде приблизно 600 мл крихт);

40 г пшеничного борошна;

3 великі яйця;

4 курячі котлети (по 115–170 г кожна);

¾ ч. л. солі;

120 мл рослинної олії;

240 мл жирних вершків;

1 ст. л. діжонської гірчиці;

110 г сиру чедер (натертого, приблизно 1 склянка);

1 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

¾ ч. л. вустерського соусу;

дрібно нарізана свіжа петрушка — для подачі.

Як приготувати котлети з курки: покроково

Помістіть крекери у великий пакет із застібкою і подрібніть качалкою або руками до дрібної крихти. Пересипте крихту в одну неглибоку миску, в другу насипте борошно, а в третій збийте яйця до однорідності.

Посоліть курячі котлети з обох боків. За допомогою щипців обваляйте кожну спочатку в борошні, струсивши зайве, потім вмочіть у яйце, даючи надлишку стекти, і обваляйте в крихті, злегка притискаючи. Повторіть шар яйця та крихти ще раз — подвійне панірування й дає щільну хрустку скоринку. Викладіть на решітку та повторіть із рештою котлет.

У великій сковороді з високими бортами на середньому вогні розігрійте олію — крихта, кинута в неї, має одразу зашкварчати. Смажте котлети по 2 штуки, перевертаючи на середині, по 3–4 хвилини з кожного боку, доки температура в найтовщій частині не сягне 74 °C. Готові перекладайте на чисту решітку, поставлену на деко.

Зменшіть вогонь до мінімуму. Якщо олії залишилося забагато, обережно злийте зайву в жароміцну миску, але сковороду не витирайте. Додайте вершки та гірчицю, перемішуючи, потім всипте натертий сир і помішуйте, поки він розтане. Додайте чорний перець і вустерський соус та перемішайте до однорідності.

Розкладіть котлети по тарілках, полийте теплим сирним соусом і присипте петрушкою. Подавайте одразу, поки скоринка хрумка.

Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 2 днів. Найсмачніші вони саме свіжими, а якщо вирішили розігріти — робіть це в духовці за 175 °C, щоб повернути хрусткість.

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