Курячі стегна в духовці виходять особливо соковитими, якщо всередину заховати ароматну грибну начинку — а простий маринад з майонезу та цибулі робить м'ясо ще ніжнішим.

Рецепт фаршированого перцю з куркою та грибами ми вже публікували — а курячі стегна в духовці готуються інакше. Це найсоковитіша частина курки: зверху легка хрустка скоринка, а всередині — ніжне м'ясо з ароматною грибною начинкою. Завдяки маринаду на основі майонезу та натертої цибулі стегна залишаються м'якими, а гриби всередині не пересихають.

Інгредієнти для курячих стегон у духовці

15 курячих стегон без кістки (можна зі шкіркою або без);

половина великої цибулини (дрібно натерти);

1 склянка (240 мл) майонезу;

1 ч. ложка солі;

1 ст. ложка улюбленої приправи без солі + ще трохи для посипання;

450 г печериць;

половина великої цибулини (дрібно нарізати);

2 ст. ложки оливкової олії;

1 ч. ложка солі;

1/2 ч. ложки чорного перцю;

2 ст. ложки борошна.

Як приготувати курячі стегна в духовці: покроково

У великій мисці з'єднайте стегна, натерту цибулю, майонез, 1 ч. ложку солі та 1 ст. ложку приправи без солі. Перемішайте і залиште маринуватися в холодильнику, поки готуєте начинку.

Печериці промийте та обсушіть, наріжте скибочками, а половину цибулини дрібно поріжте. На середньому вогні розігрійте пательню з 2 ст. ложками оливкової олії, викладіть гриби з цибулею, накрийте кришкою і тушкуйте 8 хвилин, періодично помішуючи — рідина від грибів має залишитися на пательні. Посипте 1 ч. ложкою солі, 1/2 ч. ложки перцю та 2 ст. ложками борошна, швидко перемішайте і готуйте ще близько 30 секунд, поки начинка не стане схожою на густу підливу.

Замариноване стегно покладіть зовнішнім боком донизу на чисту поверхню, розправте, викладіть у центр столову ложку грибної начинки з гіркою. Накрийте начинку краями стегна і перекладіть у глибоку форму для запікання швом донизу, щоб гриби залишилися всередині. Зубочистки не потрібні — стегна добре тримають форму.

Викладайте стегна у форму так, щоб вони ледь торкалися одне одного, не тіснячись. Зверху посипте ще трохи приправи без солі. Накрийте форму фольгою.

Запікайте при 175 °C 1 годину. Потім зніміть фольгу, злийте приблизно 75% рідини (її можна зберегти для підливи) і запікайте без фольги ще 15 хвилин. Якщо хочете рум'яну скоринку, увімкніть верхній гриль ще на 3–5 хвилин до золотистого кольору. Наприкінці злегка змастіть стегна оливковою олією для блиску.

Подавайте курячі стегна в духовці гарячими, з картопляним пюре, маринованими огірочками або свіжим салатом. Залишки страви добре зберігаються в холодильнику в герметичному контейнері до 2–3 днів, а перед подачею їх достатньо розігріти.

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