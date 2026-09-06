Куриные бедра в духовке получаются особенно сочными, если внутрь спрятать ароматную грибную начинку — а простой маринад из майонеза и лука делает мясо еще нежнее.

Рецепт фаршированного перца с курицей и грибами мы уже публиковали — а куриные бедра в духовке готовятся иначе. Это самая сочная часть курицы: сверху легкая хрустящая корочка, а внутри — нежное мясо с ароматной грибной начинкой. Благодаря маринаду на основе майонеза и тертого лука бедра остаются мягкими, а грибы внутри не пересыхают.

Ингредиенты для куриных бедер в духовке

15 куриных бедер без кости (можно с кожицей или без);

половина большой луковицы (мелко натереть);

1 стакан (240 мл) майонеза;

1 ч. ложка соли;

1 ст. ложка любимой приправы без соли + еще немного для посыпки;

450 г шампиньонов;

половина большой луковицы (мелко нарезать);

2 ст. ложки оливкового масла;

1 ч. ложка соли;

1/2 ч. ложки черного перца;

2 ст. ложки муки.

Как приготовить куриные бедра в духовке: пошагово

В большой миске соедините бедра, тертый лук, майонез, 1 ч. ложку соли и 1 ст. ложку приправы без соли. Перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике, пока готовите начинку.

Шампиньоны промойте и обсушите, нарежьте ломтиками, а половину луковицы мелко порубите. На среднем огне разогрейте сковороду с 2 ст. ложками оливкового масла, выложите грибы с луком, накройте крышкой и тушите 8 минут, периодически помешивая — жидкость от грибов должна остаться на сковороде. Посыпьте 1 ч. ложкой соли, 1/2 ч. ложки перца и 2 ст. ложками муки, быстро перемешайте и готовьте еще около 30 секунд, пока начинка не станет похожей на густую подливу.

Замаринованное бедро положите внешней стороной вниз на чистую поверхность, расправьте, выложите в центр столовую ложку грибной начинки с горкой. Накройте начинку краями бедра и переложите в глубокую форму для запекания швом вниз, чтобы грибы остались внутри. Зубочистки не нужны — бедра хорошо держат форму.

Выкладывайте бедра в форму так, чтобы они едва касались друг друга, не теснясь. Сверху посыпьте еще немного приправы без соли. Накройте форму фольгой.

Запекайте при 175 °C 1 час. Затем снимите фольгу, слейте примерно 75% жидкости (ее можно сохранить для подливы) и запекайте без фольги еще 15 минут. Если хотите румяную корочку, включите верхний гриль еще на 3–5 минут до золотистого цвета. В конце слегка смажьте бедра оливковым маслом для блеска.

Подавайте куриные бедра в духовке горячими, с картофельным пюре, маринованными огурчиками или свежим салатом. Остатки блюда хорошо хранятся в холодильнике в герметичном контейнере до 2–3 дней, а перед подачей их достаточно разогреть.

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