Новая неделя принесёт Скорпионам немало эмоций, движения и неожиданных открытий в отношениях. Прогноз на эти дни опубликовало издание Horoscope.com, и он обещает насыщенное, хоть и немного нервное начало.

Работа и финансы

Вторник и среда станут самыми активными днями за пределами домашних дел. Рабочие задачи, встречи, поручения и бытовая организация заберут почти всё внимание — и это пойдёт на пользу: домашние хлопоты отойдут на второй план, а вы сможете сосредоточиться на задачах, которые приносят реальный результат. Это удачный момент, чтобы закрыть отложенные дела, договориться о сотрудничестве или упорядочить финансовые вопросы. Главное — не распыляться на мелочи, а держать фокус на приоритетах, которые действительно влияют на доход и карьеру.

Отношения

В начале недели, вероятнее всего в понедельник, напряжение, накопившееся дома, может вырваться наружу в виде эмоционального разговора или даже спора. Не стоит этого бояться: лучше высказать всё открыто, чем держать обиды «в столе». Открытый разговор поможет расставить точки над «i» и снять давление, мешавшее покою в семье. А ближе к выходным настроение изменится: внимание естественно сужается до одного особенного человека. Суббота станет временем, когда вы почувствуете, кого именно хотите видеть рядом, а воскресенье стоит полностью посвятить этим отношениям — разговору, совместному времени, теплу без спешки.

Здоровье и энергия

Четверг и пятница подарят ощущение внутреннего подъёма именно тогда, когда вы помогаете другим. Забота о близких или даже коллегах наполняет Скорпионов энергией и даёт чувство смысла. Однако важно не забывать о собственном ресурсе: после активных вторника-среды стоит дать себе немного больше сна и спокойного времени без обязательств. Баланс между заботой о других и собственным отдыхом поможет продержаться до выходных в хорошем тонусе.

Лучшие дни недели

Вторник и среда подойдут для работы и практических дел — активность за пределами дома принесёт результат. Четверг и пятница станут эмоционально самыми тёплыми: помощь другим поднимет настроение и добавит энергии. А выходные, особенно воскресенье, стоит полностью отдать отношениям с важным человеком — именно тогда появится ощущение гармонии и близости.