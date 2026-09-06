Кабачки в духовке с чесноком и лимоном — это простой рецепт, который сочетает мягкость и легкую хрусткость, а запекание целыми кусками позволяет сохранить весь натуральный вкус овоща.

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Кабачки в духовке — одно из тех блюд, которые кажутся слишком простыми, чтобы быть вкусными, но именно в этом их преимущество. Главная проблема многих рецептов с кабачками — овощ теряет вкус во время обработки: его либо переваривают, либо забивают лишними специями. Этот рецепт кабачков решает обе проблемы сразу: благодаря запеканию целыми половинками с надрезами кабачки остаются сочными внутри, а чеснок и лимонный сок раскрывают их природный вкус, не перебивая его.

Ингредиенты для кабачков в духовке

3 средних кабачка (кончики отрезать, разрезать вдоль пополам)

2 зубчика чеснока, тонко нарезанные

3 столовые ложки оливкового масла

немного свежего лимонного сока

соль и перец по вкусу

Как приготовить кабачки в духовке: пошагово

Разогрейте духовку до 200°C.

Разрежьте каждый кабачок вдоль пополам, а затем сделайте на мягкой части неглубокие надрезы в форме сетки — это поможет кабачкам лучше пропечься и впитать ароматы.

Выложите половинки кабачков разрезом вверх на противень, застеленный фольгой. Слегка посолите, поперчите и равномерно разложите по поверхности тонко нарезанный чеснок.

Полейте каждую половинку кабачка оливковым маслом и слегка сбрызните лимонным соком.

Запекайте кабачки в духовке 30-40 минут, пока они не станут мягкими. Время зависит от духовки: в некоторых моделях достаточно 30 минут, в стандартной духовке обычно нужно ближе к 40 минутам.

Подавайте кабачки целыми половинками, чтобы каждый мог разрезать свою порцию самостоятельно, — так блюдо выглядит эффектнее и сохраняет больше сока до подачи. Такие кабачки в духовке хорошо сочетаются как с мясными блюдами, так и самостоятельно в качестве легкого ужина, а остатки можно хранить в холодильнике один-два дня и разогревать перед подачей.

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