Сеть винных маркетов OKWINE и Wine Hunters оценивает убытки от двух российских атак на склады более чем в 600 млн гривен и предупреждает о возможном дефиците товара на полках.

Продуктовые наборы для ВПЛ на Сумщине сегодня получают переселенцы, однако прифронтовой регион сталкивается и с другими вызовами войны. Российские удары во второй раз за два месяца уничтожили склад сети винных маркетов OKWINE — компания готовится к дефициту товара на полках.

О масштабе потерь сеть рассказала в соцсетях, а цифры приводит Интерфакс-Украина. Совокупные убытки OKWINE и Wine Hunters после двух разрушений складов превысили 600 млн гривен. Первый удар по складам произошел 2 июля, второй — в ночь на 2 сентября.

Компания еще не оценила все убытки

Подсчет потерь до сих пор продолжается, признаются в сети. «На данный момент мы еще не можем оценить все убытки — уничтоженный товар и расходы на перестройку логистики. Но уже точно можем сказать: убытки превышают 600 000 000 грн», — говорится в сообщении компании.

В OKWINE уверяют, что команда сосредоточена не только на финансовых вопросах. Главная задача сейчас — чтобы все маркеты сети, а также HoReCa и ритейл-партнеры получали поставки вовремя, без задержек.

Избежать дефицита будет непросто: уничтоженные склады были основными точками хранения продукции сети. Прежде всего речь идет о винах и алкогольных напитках, которыми торгует OKWINE. Именно поэтому компания называет перестройку логистики одним из главных направлений работы.

Удары по логистике бизнеса стали системными

Атака на склад OKWINE — не единичный случай. В последние недели российские дроны и ракеты неоднократно били по логистическим центрам украинского бизнеса: уничтожены склад сети «Фора» (убытки 1,15 млрд грн), распределительный центр Rozetka и склады FM Logistic под Киевом.

Для Сумщины ситуация особенно остра из-за близости к границе с рф. Регион регулярно подвергается обстрелам, и бизнес вынужден каждый раз перестраивать логистику, чтобы полки магазинов не оставались пустыми.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: куда обращаться и какие документы нужны.

Также Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Сумской области: как получить убежище.

Как сообщала Politeka, субсидия для ВПЛ в Сумской области: в ПФУ объяснили, кто имеет право на помощь.