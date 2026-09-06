Поддержка военных и ветеранов на Ровенщине на этой неделе пополнилась новой техникой — в ходе мероприятия «Ровенское единство 2026» защитникам передали два внедорожника. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенского облсовета. Транспорт будет помогать военнослужащим в выполнении боевых задач.

Мероприятие прошло в Шпановской громаде и собрало представителей 26 громад области. Событие было прежде всего ориентировано на военных, ветеранов, женщин-ветеранов и их семьи. Среди приглашённых гостей — заместитель председателя Ровенского областного совета Сергей Свисталюк.

Организовали «Ровенское единство 2026» совместно Ровенская областная и районная военные администрации, а также Шпановский сельский совет. Для гостей подготовили зоны активного отдыха и адаптивного спорта, провели мастер-классы и тренинги по домедицинской помощи.

Что подготовили для гостей

Отдельно для семей обустроили детскую зону, где проходили шоу мыльных пузырей, рисование на плёнке и вязание узлов. На территории работал фудкорт и шла концертная программа. Не обошлось и без подарков: действовала беспроигрышная лотерея, в которой приз получил каждый участник. Среди главных наград — спа-отдых на двоих, прогулка на лошадях, сертификаты на картинг и отдых в комплексе «Занзибар».

Два внедорожника для бригады

Главным акцентом мероприятия стала поддержка военных. Организаторы передали 445-й отдельной бригаде беспилотных систем два внедорожника. Как отметили в облсовете, транспорт будет помогать военнослужащим в выполнении боевых задач.

Так «Ровенское единство 2026» совместило поддержку семей защитников с конкретной помощью подразделению, которое работает на фронте.

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