Быстрые рецепты на каждый день спасают, когда после рабочего дня нет сил долго стоять у плиты. Сегодня готовим фаршированный перец с курицей и грибами — сочное блюдо с румяной сырной корочкой, которое запекается в духовке менее чем за полчаса.
Этот рецепт хорош тем, что не требует редких продуктов: куриное филе, шампиньоны, твердый сыр и сладкий перец есть почти в каждом холодильнике. Начинка получается нежной благодаря сметане, а расплавленный сверху сыр дает ту самую аппетитную корочку.
Ингредиенты
- 6–8 сладких перцев;
- 400 г куриного филе;
- 200 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- 150 г твердого сыра;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 ст. л. масла;
- соль и черный перец — по вкусу.
Как приготовить фаршированный перец с курицей и грибами
Куриное филе и шампиньоны нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите и обжарьте на масле до золотистого цвета, затем добавьте грибы и курицу, посолите, поперчите и готовьте несколько минут почти до готовности.
Дайте начинке немного остыть, затем смешайте ее со сметаной и половиной натертого сыра. Перцы разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки, наполните половинки начинкой.
Выложите перцы в форму для запекания и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в духовке, разогретой до 190°C, в течение 25–30 минут, пока сыр не станет золотистым.
Советы, чтобы блюдо вышло сочнее
Берите перцы одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно. Если любите более насыщенный вкус, добавьте в начинку мелко нарезанную зелень или зубчик чеснока. Разноцветные перцы сделают блюдо еще и ярким на вид.
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