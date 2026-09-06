Фаршированный перец с курицей и грибами — это рецепт сытного ужина, который запекается в духовке до румяной сырной корочки. Все продукты доступны, а на приготовление уйдет около 40 минут.

Быстрые рецепты на каждый день спасают, когда после рабочего дня нет сил долго стоять у плиты. Сегодня готовим фаршированный перец с курицей и грибами — сочное блюдо с румяной сырной корочкой, которое запекается в духовке менее чем за полчаса.

Этот рецепт хорош тем, что не требует редких продуктов: куриное филе, шампиньоны, твердый сыр и сладкий перец есть почти в каждом холодильнике. Начинка получается нежной благодаря сметане, а расплавленный сверху сыр дает ту самую аппетитную корочку.

Ингредиенты

6–8 сладких перцев;

400 г куриного филе;

200 г шампиньонов;

1 луковица;

150 г твердого сыра;

2 ст. л. сметаны;

1 ст. л. масла;

соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить фаршированный перец с курицей и грибами

Куриное филе и шампиньоны нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите и обжарьте на масле до золотистого цвета, затем добавьте грибы и курицу, посолите, поперчите и готовьте несколько минут почти до готовности.

Дайте начинке немного остыть, затем смешайте ее со сметаной и половиной натертого сыра. Перцы разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки, наполните половинки начинкой.

Выложите перцы в форму для запекания и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в духовке, разогретой до 190°C, в течение 25–30 минут, пока сыр не станет золотистым.

Советы, чтобы блюдо вышло сочнее

Берите перцы одинакового размера, чтобы они пропеклись равномерно. Если любите более насыщенный вкус, добавьте в начинку мелко нарезанную зелень или зубчик чеснока. Разноцветные перцы сделают блюдо еще и ярким на вид.

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