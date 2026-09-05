Баклажаны в духовке — это итальянская классика melanzane alla parmigiana в облегчённой версии: вместо жарки ломтики запекают в хрустящей панировке с пармезаном, а затем складывают слоями с соусом маринара и моцареллой.

Маринованные баклажаны мы уже публиковали — а баклажаны в духовке готовятся совсем по-другому: здесь овощ не маринуют, а запекают в хрустящей сырной панировке и складывают слоями с соусом.

Баклажаны в духовке — это запечённая версия известного итальянского блюда melanzane alla parmigiana. Традиционно ломтики баклажана обжаривают в масле, чтобы получить хрустящую корочку, но запечённый вариант получается не менее вкусным, при этом значительно легче и без брызг масла на плите. Панировка из панко и пармезана во время запекания образует аппетитную хрустящую корочку, которая напоминает жареную, хотя жира и калорий в блюде намного меньше.

Ингредиенты для баклажанов в духовке

баклажаны — примерно 900 г (2 крупных, или 3 средних, или 4 маленьких), нарезанные кружочками толщиной около 1 см

яйца — 3 шт.

мука пшеничная — 90 г (3/4 стакана)

соль — 2 ч.л.

чёрный перец — 1/2 ч.л.

панировочные сухари панко (или обычные итальянские сухари) — 100 г (1 стакан)

пармезан тёртый — 100 г (1 стакан)

масло оливковое — 1 ст.л. (15 мл), плюс дополнительно для смазки противней и ломтиков

чеснок — 2 зубчика, измельчённые

соус маринара — примерно 900 мл (домашний или готовый)

свежий базилик — горсть листочков, грубо порезанных (примерно 1/4 стакана), по желанию

моцарелла тёртая — 450 г

Как приготовить баклажаны в духовке: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 190°C. Щедро смажьте оливковым маслом два противня для выпечки.

Подготовьте три неглубокие миски. В первой смешайте муку, соль и перец. Во второй разбейте и взболтайте яйца. В третьей соедините сухари панко с тёртым пармезаном.

Обваляйте каждый ломтик баклажана сначала в мучной смеси, затем погрузите в яйцо, а в конце обваляйте в сухарях с сыром.

Разложите панированные ломтики на смазанных противнях, слегка присыпьте солью сверху и полейте оливковым маслом (или воспользуйтесь спреем для выпечки).

Запекайте 30-35 минут, обязательно перевернув ломтики на половине времени; если используете два противня, поменяйте их местами в духовке для равномерного пропекания.

Пока баклажаны запекаются, подготовьте соус: разогрейте столовую ложку масла на среднем огне, добавьте чеснок и подержите минуту, пока не появится аромат. Влейте маринару, доведите до лёгкого кипения, добавьте базилик, перемешайте 30 секунд и снимите с огня.

Для сборки блюда вылейте немного соуса на дно формы для запекания. Выложите половину ломтиков баклажана (можно с небольшим перекрытием), покройте половиной соуса и половиной моцареллы. Повторите слой с оставшимися баклажанами, соусом и сыром.

Запекайте без накрытия при 190°C ещё 20-25 минут, до расплавления сыра и лёгкого золотистого цвета сверху.

Баклажаны в духовке хорошо сочетаются с лёгкими блюдами — салатом «Цезарь», чесночным хлебом, салатом «Капрезе» или запечённой брюссельской капустой, которые сбалансируют насыщенное сырное блюдо. Готовое блюдо можно хранить в холодильнике 3-4 дня, а собранную, но ещё не запечённую форму — заморозить на срок до трёх месяцев и выпекать сразу из холода или предварительно разморозив в холодильнике.

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