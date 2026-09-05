Торт на сковороді — простий рецепт ніжного десерту, для якого не потрібна духовка: м'які коржі на згущеному молоці поєднуються з заварним кремом.

Швидкий рецепт торта «Наполеон» ми вже публікували, а сьогодні покажемо ще простіший спосіб — приготуємо ніжний десерт прямо на сковороді, без духовки. Основою коржів тут є згущене молоко, тому тісто виходить м'яким і чудово тримає форму.

Інгредієнти

Для тіста знадобиться: борошно пшеничне — 320 г, яйце куряче — 1 штука, згущене молоко — 270 г, розпушувач — 1 чайна ложка без гірки.

Для заварного крему потрібні: молоко — 500 г, яйця курячі — 2 штуки, масло вершкове — 150 г, цукор — 3 столові ложки, ванільний цукор — 10 г. Для прикраси візьміть печиво — 150 г і горіхи — 100 г.

Покрокове приготування

Спершу зробіть крем. У сотейник влийте молоко, додайте яйця, цукор і ванільний цукор та ретельно перемішайте віничком, щоб не було грудочок. Поставте на невеликий вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Коли крем закипить і почне густіти, додайте вершкове масло, швидко перемішайте та зніміть із вогню. Накрийте харчовою плівкою й остудіть.

Для коржів у мисці збийте віничком яйце, додайте згущене молоко та перемішайте. Частинами всипте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть однорідне м'яке тісто. Скачайте його в ковбаску та розріжте на шість частин. Кожну розкачайте в тонкий круглий пласт і за допомогою тарілки виріжте рівні коржі.

Випікайте коржі на злегка розігрітій сковороді на середньому вогні без олії з обох боків до золотистого кольору, потім остудіть. Викладіть перший корж на тарілку, рясно змастіть кремом і так зберіть увесь торт. Змастіть кремом боки та верх.

Печиво й горіхи подрібніть на крихту та посипте торт зверху і з боків. Відправте десерт у холодильник на 8–10 годин, щоб коржі добре просочилися.

Порада

Горіхи та печиво використовуйте на власний смак — наприклад, волоські горіхи з пісочним печивом або арахіс із шоколадним. Такий торт на сковороді зручно готувати, коли немає духовки, а домашнього десерту дуже хочеться.

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