Торт на сковороде — простой рецепт нежного десерта, для которого не нужна духовка: мягкие коржи на сгущенном молоке сочетаются с заварным кремом.

Быстрый рецепт торта «Наполеон» мы уже публиковали, а сегодня покажем еще более простой способ — приготовим нежный десерт прямо на сковороде, без духовки. Основой коржей здесь является сгущенное молоко, поэтому тесто получается мягким и отлично держит форму.

Ингредиенты

Для теста понадобится: мука пшеничная — 320 г, яйцо куриное — 1 штука, сгущенное молоко — 270 г, разрыхлитель — 1 чайная ложка без горки.

Для заварного крема нужны: молоко — 500 г, яйца куриные — 2 штуки, масло сливочное — 150 г, сахар — 3 столовые ложки, ванильный сахар — 10 г. Для украшения возьмите печенье — 150 г и орехи — 100 г.

Пошаговое приготовление

Сначала сделайте крем. В сотейник влейте молоко, добавьте яйца, сахар и ванильный сахар и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Поставьте на небольшой огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Когда крем закипит и начнет густеть, добавьте сливочное масло, быстро перемешайте и снимите с огня. Накройте пищевой пленкой и остудите.

Для коржей в миске взбейте венчиком яйцо, добавьте сгущенное молоко и перемешайте. Частями всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное мягкое тесто. Скатайте его в колбаску и разрежьте на шесть частей. Каждую раскатайте в тонкий круглый пласт и с помощью тарелки вырежьте ровные коржи.

Выпекайте коржи на слегка разогретой сковороде на среднем огне без масла с обеих сторон до золотистого цвета, затем остудите. Выложите первый корж на тарелку, обильно смажьте кремом и так соберите весь торт. Смажьте кремом бока и верх.

Печенье и орехи измельчите в крошку и посыпьте торт сверху и по бокам. Отправьте десерт в холодильник на 8–10 часов, чтобы коржи хорошо пропитались.

Совет

Орехи и печенье используйте по своему вкусу — например, грецкие орехи с песочным печеньем или арахис с шоколадным. Такой торт на сковороде удобно готовить, когда нет духовки, а домашнего десерта очень хочется.

Ранее Politeka сообщала, рецепт фаршированных перцев с мясом и рисом.

Также Politeka сообщала, рецепт блинов на молоке с мясной начинкой.