Украинцы, которые отапливают жилье дровами или углем, могут получить денежную помощь на твердое топливо — максимальный размер субсидии на отопительный сезон достигает 19 400 гривен.

Субсидия на дрова в Украине накануне зимы снова стала одной из самых востребованных программ поддержки. Оформить ее могут домохозяйства, которые не имеют централизованного отопления и обогревают жилье дровами, углем или топливными брикетами.

Кто может получить до 19 400 гривен

Право на помощь имеют семьи, у которых расходы на коммунальные услуги превышают обязательный процент от дохода. В первую очередь это пенсионеры, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью и переселенцы, проживающие в домах с печным отоплением.

Размер субсидии рассчитывают индивидуально: чем меньше доход домохозяйства, тем большую часть стоимости топлива компенсирует государство. Максимальная сумма составляет 19 400 гривен, однако итоговая выплата зависит от дохода, количества зарегистрированных лиц и фактических расходов на коммуналку.

Как оформить денежную помощь

Заявление принимают органы Пенсионного фонда Украины — именно ПФУ с 2023 года администрирует жилищные субсидии и льготы. Подать документы можно лично в сервисном центре фонда, через ЦНАП или онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ.

К заявлению прилагают паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, декларацию о доходах и расходах и реквизиты банковского счета для зачисления средств. Если документы поданы вовремя, деньги поступают на счет после принятия решения.

Субсидию на твердое топливо назначают один раз на отопительный сезон, поэтому оформлять ее стоит заранее — до начала стабильных холодов, чтобы успеть закупить дрова по более низким ценам.

Ранее Politeka сообщала, субсидия для пенсионеров в Украине: кому нужно срочно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять выплату.

Также Politeka сообщала, субсидия в Украине: в ПФУ рассказали, какие покупки могут оставить без выплат.

Как сообщала Politeka, субсидия для пенсионеров: в ПФУ рассказали, заберут ли помощь после переезда.