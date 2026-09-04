Сочную лазанью с мясом и сыром мы уже публиковали — а эта лазанья готовится ещё проще, потому что вместо рикотты здесь используется обычный творог, который всегда есть в холодильнике.
Лазанья — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, а версия с домашним сыром получается одновременно вкусной и доступной по цене. Вместо дорогой рикотты сюда кладут обычный творог, а сверху блюдо щедро заливают расплавленной моцареллой, поэтому оно уместно и для семейного ужина, и для вечера с гостями.
Ингредиенты для лазаньи
- 12 листов для лазаньи (обычные, цельнозерновые или из коричневого риса — на ваш выбор)
- 450 г говяжьего фарша (лучше нежирного)
- примерно 1,2 кг (1,2 л) качественного соуса маринара
- 480 г домашнего творога (жирного, из цельного молока)
- 1 крупное яйцо
- 2 чайные ложки итальянских трав
- 300 г замороженного шпината (разморозить и отжать от лишней влаги)
- примерно 340 г тёртой моцареллы (жирной), разделённой на части
- масло-спрей или обычное масло для смазывания формы
Как приготовить лазанью: пошагово
Сначала отварите листы лазаньи в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Аккуратно выложите их ровно на противень, накройте полотенцем, чтобы не подсыхали, и отложите.
Разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне и обжарьте фарш в течение 10 минут, разбивая на мелкие кусочки. В конце слейте лишний жир. Добавьте соус маринара, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут.
Тем временем в большой миске смешайте творог, яйцо и итальянские травы до однородности. Отложите эту сырную массу для лазаньи в сторону.
Разогрейте духовку до 190°C. Смажьте форму примерно 23х33 см масло-спреем. Дно формы покройте небольшим количеством мясного соуса.
Выложите 4 листа лазаньи вдоль, немного перекрывая края. Сверху распределите 1/3 мясного соуса, половину сырной массы, половину шпината и 1 стакан (примерно 113 г) тёртой моцареллы. Повторите этот слой ещё раз, но без сыра моцарелла.
Завершите лазанью последними 4 листами, остатком соуса (1/3) и всей оставшейся моцареллой (примерно 227 г).
Смажьте фольгу или силиконовую крышку маслом, чтобы сыр не прилипал, и накройте форму. Выпекайте 25 минут под крышкой, затем снимите её и готовьте ещё 20 минут без накрытия.
Достаньте лазанью из духовки и дайте ей отдохнуть под крышкой 20 минут — это важно, чтобы слои не расползлись при нарезке. Разрежьте на 9 порций острым ножом и подавайте плоской лопаткой.
Подавайте лазанью, посыпав свежим тёртым пармезаном и петрушкой, вместе с простым салатом или цезарем и хрустящим хлебом или чесночным хлебом. Остатки храните в холодильнике до 5 дней в плотно закрытом контейнере, а порционно нарезанную лазанью можно заморозить на срок до 3 месяцев.
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