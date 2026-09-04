Лазанья с домашним сыром — это бюджетная и более лёгкая версия любимого блюда, которая не уступает по вкусу классическому варианту с рикоттой. Секрет в качественном соусе маринара и простой технике слоёв.

Сочную лазанью с мясом и сыром мы уже публиковали — а эта лазанья готовится ещё проще, потому что вместо рикотты здесь используется обычный творог, который всегда есть в холодильнике.

Лазанья — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, а версия с домашним сыром получается одновременно вкусной и доступной по цене. Вместо дорогой рикотты сюда кладут обычный творог, а сверху блюдо щедро заливают расплавленной моцареллой, поэтому оно уместно и для семейного ужина, и для вечера с гостями.

Ингредиенты для лазаньи

12 листов для лазаньи (обычные, цельнозерновые или из коричневого риса — на ваш выбор)

450 г говяжьего фарша (лучше нежирного)

примерно 1,2 кг (1,2 л) качественного соуса маринара

480 г домашнего творога (жирного, из цельного молока)

1 крупное яйцо

2 чайные ложки итальянских трав

300 г замороженного шпината (разморозить и отжать от лишней влаги)

примерно 340 г тёртой моцареллы (жирной), разделённой на части

масло-спрей или обычное масло для смазывания формы

Как приготовить лазанью: пошагово

Сначала отварите листы лазаньи в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Аккуратно выложите их ровно на противень, накройте полотенцем, чтобы не подсыхали, и отложите.

Разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне и обжарьте фарш в течение 10 минут, разбивая на мелкие кусочки. В конце слейте лишний жир. Добавьте соус маринара, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут.

Тем временем в большой миске смешайте творог, яйцо и итальянские травы до однородности. Отложите эту сырную массу для лазаньи в сторону.

Разогрейте духовку до 190°C. Смажьте форму примерно 23х33 см масло-спреем. Дно формы покройте небольшим количеством мясного соуса.

Выложите 4 листа лазаньи вдоль, немного перекрывая края. Сверху распределите 1/3 мясного соуса, половину сырной массы, половину шпината и 1 стакан (примерно 113 г) тёртой моцареллы. Повторите этот слой ещё раз, но без сыра моцарелла.

Завершите лазанью последними 4 листами, остатком соуса (1/3) и всей оставшейся моцареллой (примерно 227 г).

Смажьте фольгу или силиконовую крышку маслом, чтобы сыр не прилипал, и накройте форму. Выпекайте 25 минут под крышкой, затем снимите её и готовьте ещё 20 минут без накрытия.

Достаньте лазанью из духовки и дайте ей отдохнуть под крышкой 20 минут — это важно, чтобы слои не расползлись при нарезке. Разрежьте на 9 порций острым ножом и подавайте плоской лопаткой.

Подавайте лазанью, посыпав свежим тёртым пармезаном и петрушкой, вместе с простым салатом или цезарем и хрустящим хлебом или чесночным хлебом. Остатки храните в холодильнике до 5 дней в плотно закрытом контейнере, а порционно нарезанную лазанью можно заморозить на срок до 3 месяцев.

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