Часть пенсионеров обязана ежегодно подтверждать личность, иначе выплаты могут остановить. В Пенсионном фонде объяснили, кого это касается и как пройти процедуру.

Пенсии в Украине и перерасчет выплат — тема, которая касается миллионов украинцев. Теперь в Пенсионном фонде напомнили еще об одном обязательном шаге: части получателей до конца 2026 года нужно пройти физическую идентификацию, иначе начисление денег могут приостановить.

Требование закреплено в постановлении Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299, которое определяет особенности выплаты пенсий, ежемесячного пожизненного денежного содержания и страховых выплат. Об этом пишет Новини.LIVE. Процедура верификации подтверждает, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена.

Кому обязательно пройти идентификацию

До 31 декабря 2026 года физическую идентификацию для получения выплат должны пройти две категории: пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины, и получатели денег, которые живут на временно оккупированных Россией территориях. Для всех остальных эта процедура обязательной не является.

В ПФУ объяснили: если пенсионер выехал с временно оккупированной территории, ему стоит изменить адрес, по которому выплачивается пенсия, на адрес нового места жительства на подконтрольной Украине территории. Это позволяет избежать ежегодного прохождения физической идентификации.

Какие есть способы верификации

Подтвердить личность можно несколькими способами. Самый удобный — онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с авторизацией с помощью «Дія.Підпис». Также доступна идентификация через видеосвязь, через украинские дипломатические учреждения за рубежом и лично в отделении ПФУ.

Как перевести пенсионное дело на новый адрес

Выплата пенсии осуществляется по месту фактического пребывания, указанному в заявлении, поэтому задекларированный адрес не имеет значения. Для перевода пенсионного дела достаточно подать заявление в ПФУ — через личный кабинет на веб-портале или в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

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