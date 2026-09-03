У вересні учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю перерахують пенсії. Розмір залежить від групи інвалідності й може сягати 20 653 гривень.

Пенсії в Україні перераховують по-новому: у вересні окремі категорії пенсіонерів отримають виплати від 12 390 до 20 653 гривень. Про перерахунок повідомили у Пенсійному фонді України, інформацію також наводить 24 Канал.

Йдеться про учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність. Базою для нарахування таких пенсій у 2026 році є показник середньої заробітної плати в Україні за попередній рік — 20 653 гривні. Відсоток від цієї суми залежить від ступеня втрати працездатності:

І група — 100% бази, тобто 20 653 гривні;

ІІ група — 80%, тобто 16 522 гривні;

ІІІ група — 60%, тобто 12 390 гривень.

До цих сум уже включені всі можливі надбавки, підвищення, індексації та цільова допомога. Єдиний виняток — доплати за «особливі заслуги», які ПФУ нараховує окремо.

Ключова умова для отримання таких виплат — офіційний медичний висновок Спеціалізованої радіологічної медико-соціальної експертизи (МСЕК). Комісія має підтвердити прямий причинно-наслідковий зв'язок між захворюванням і впливом радіації під час аварії на ЧАЕС.

Як оформити виплату

Щоб отримати перераховану пенсію, потрібно мати чинний висновок МСЕК про інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС. Далі — звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або подати документи через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Зазвичай потрібні: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про участь у ліквідації наслідків аварії та висновок МСЕК. Після подання фонд опрацьовує звернення і перераховує виплату з наступного місяця.

Окремо чорнобильці можуть отримувати грошові надбавки до пенсії, якщо відповідають визначеним критеріям. Конкретний розмір залежить від групи інвалідності та підтвердженого статусу учасника ліквідації.

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