Відключення світла в Київській області з 4 по 6 вересня заплановані через профілактичні роботи ДТЕК.

Графіки відключення світла у Київській області на 4–6 вересня оприлюднені для мешканців Переяславської громади. Про планові знеструмлення повідомляє офіційний сайт Переяславської міської територіальної громади.

Причина — профілактичні роботи, які проводить ДТЕК «Київські регіональні електромережі» для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій у мережах. Більшість відключень триватиме з 08:30 до 20:00.

Які адреси знеструмлять 4 вересня

У четвер, 4 вересня, без світла лишаться мешканці Переяслава на вулицях Велика Підвальна, Малопідвальна, Сковороди Григорія, Гайдамацька, Магістральна, Монастирська, Ювілейна, Литовська, Краєвидна, Східна, Зустрічна та Крайня. Також у графіку — провулки 1-й і 2-й Трубіжні та Новокиївське шосе. Знеструмлення триватиме з 08:30 до 20:00, а на вулиці Делегатській, 29 — з 09:00 до 20:00.

5 вересня без світла залишаться села громади

У суботу, 5 вересня, відключення охоплять села Гланишів, Гайшин, Вовчків, Гребля та Довга Гребля. Зокрема у Гланишеві знеструмлять вулиці Покровську, Берегову, Будівельну, Весняну, Вишневу, Довгу Греблю, Клевинську, Лісову, Молодіжну, Набережну, Олени Хобти, Перемоги, Поліську, Садову, Старо-Рудню та Трубіжську. У Гайшині — Гайову, Набережну, Переяслівську, Покровську, Покровського, Польову, Садову та Стаднійчука Івана; у Вовчкові — Космонавтів, Лісову, Лугову, Молодіжну, Переяславську та Поліську. Години ті самі: 08:30–20:00.

Найдовший список — на 6 вересня

У неділю, 6 вересня, електроенергію вимкнуть уже в самому Переяславі на понад 30 вулицях. Серед них — Барвиста, Березюка Володимира, Благовісна, Героїв Дніпра, Героїв Крут, Героїв України, Дніпровська, Козинська, Кооперативна, Лагідна, Ластівкова, Литвиненка Михайла, Миру, Небесної Сотні, Прорізна, Професійна, Скіфська, Хмельницького Богдана, Шевченка Тараса та Шкільна. Без світла також будинки на Золотоніському шосе та в провулках Професійних, Береговому, Дніпровському, Лагідному, Скіфському. Час відключення — з 08:30 до 20:00.

Що робити, якщо ваш будинок у графіку

Повний перелік будинків по кожній вулиці можна перевірити на офіційному сайті Переяславської міської територіальної громади. Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та підготувати ліхтарики, а холодильники тримати закритими, щоб продукти не зіпсувалися.

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