Звільнені зі служби військові нерідко бачать у застосунку Резерв+ статус військовозобов'язаного навіть після виключення з обліку. Юрист пояснив, чому так стається і як змусити ТЦК оновити дані в реєстрі «Оберіг».

Мобілізація в Україні не стосується тих, кого ВЛК визнала непридатними, однак застосунок «Резерв+» може й далі показувати статус військовозобов'язаного навіть після звільнення зі служби. Юрист Владислав Дерий пояснив, чому так стається та як виправити дані в реєстрі «Оберіг».

Найпоширеніша ситуація виглядає так: військово-лікарська комісія визнає людину непридатною, військова частина видає наказ про звільнення, а в ТЦК ставлять штамп про виключення з військового обліку. Але в «Резерв+» колишній військовий і далі числиться військовозобов'язаним, хоча поруч вказано статус «непридатний».

За словами юриста, з правового погляду первинними є рішення ВЛК, наказ про звільнення та паперовий військовий квиток. «Резерв+» лише відображає інформацію з Єдиного державного реєстру «Оберіг», тож якщо оператор ТЦК вніс результат медкомісії, але не змінив загальний статус на «виключений з обліку», у застосунку одночасно видно обидва статуси.

Що означає статус «непридатний» поруч із «військовозобов'язаний»

Одночасна наявність позначок «непридатний» і «військовозобов'язаний» вказує на людський чинник: оператор ТЦК не завершив процедуру в базі. Відповідно до пункту 3 частини 6 статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», громадяни, визнані непридатними з виключенням з обліку, більше не підлягають мобілізації. З моменту проставлення відповідної позначки у квитку особа перестає бути військовозобов'язаною.

Поки електронні дані не оновили, правозахисники радять носити із собою паперовий військовий квиток та свідоцтво про хворобу. Це дозволить швидко підтвердити законний статус, якщо документи перевірятимуть патрульні або представники ТЦК.

Куди звертатися, щоб оновити дані в «Резерв+»

Спершу у меню «Резерв+» варто скористатися функцією виправлення даних або повідомлення про помилку, вказавши на неактуальний статус. Такий запит автоматично надходить до технічної підтримки або профільного ТЦК для перевірки.

Якщо за один-два дні реакції немає, наступний крок — зателефонувати на урядову гарячу лінію Міністерства оборони за номерами 1512 або 0800500442. Під час дзвінка слід чітко назвати точну назву свого ТЦК, оператор якого не вніс зміни до реєстру «Оберіг». Усі такі звернення фіксують, після чого військкомат зобов'язаний виправити помилку.

Як подати письмову заяву

Якщо усні звернення та електронні запити не спрацювали, залишається офіційний письмовий шлях. Колишньому військовому треба скласти заяву на ім'я начальника свого ТЦК та СП із вимогою актуалізувати дані й змінити статус. До заяви додають:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

витяг із наказу про звільнення;

свідоцтво про хворобу;

усі заповнені сторінки військового квитка, особливо сторінку зі штампом про виключення з обліку.

Пакет документів подають до канцелярії військкомату особисто у двох примірниках, отримавши відмітку про прийняття з підписом і датою, або надсилають поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Паперова виписка з «Резерв+», сформована торік, лишається дійсною рівно один рік за умови, що військовий статус особи — зокрема право на відстрочку або наявність броні — за цей період не змінювався.

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