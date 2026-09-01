Чоловік, якому щойно виповнилося 25 років, може опинитися в ситуації, коли бронювання ще не оформлене, а він уже підлягає мобілізації. Розбираємося, чому так відбувається, що показав суд і як діяти працівникові та роботодавцю.

Мобілізація працівників в Україні напряму залежить від військово-облікового статусу — і саме на межі 25 років може виникнути небезпечна прогалина, коли бронювання ще не оформлене, а чоловік уже підлягає призову. Таку ситуацію розглянув Хмельницький окружний адміністративний суд, і його рішення зобов'язує бути уважними і працівників, і роботодавців.

До досягнення 25 років чоловік у загальному випадку перебуває на військовому обліку призовників. Водночас бронювання за статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» поширюється лише на військовозобов'язаних. Через це роботодавець не може забронювати працівника зі статусом призовника, навіть якщо підприємство має право здійснювати бронювання. Про це йдеться у роз'ясненні, яке наводить портал «Ветеран.Pro».

Після 25-річчя чоловіка мають перевести з обліку призовників на облік військовозобов'язаних. Це відбувається на основі електронних даних, без особистого виклику до ТЦК та СП. Лише після зміни статусу з'являється можливість оформити бронювання. Однак між зміною статусу та фактичним внесенням відомостей про бронювання до реєстру може минути кілька годин — і саме цей проміжок є критичним.

Закон передбачає й інший нюанс: частина чоловіків до 25 років уже має статус військовозобов'язаних. Ідеться про тих, хто проходив строкову службу, навчався на військовій кафедрі або раніше був визнаний «обмежено придатним» за станом здоров'я. Їх роботодавець може забронювати, але вони водночас можуть підлягати мобілізації на загальних підставах.

Правову позицію закріпила справа № 560/1437/26, яку розглянув Хмельницький окружний адміністративний суд. Рішення у ній ухвалили 3 липня 2026 року. Суд підтвердив: сам день 25-річчя не дає автоматичної відстрочки, і якщо в реєстрі ще немає даних про бронювання, працівник у цей перехідний період може бути мобілізований.

Що робити працівникові та роботодавцю

Щоб не опинитися в такій ситуації, роботодавцю варто заздалегідь перевірити військово-обліковий статус чоловіка, якому незабаром виповнюється 25 років, а після зміни статусу одразу подати документи на бронювання. Працівникові слід стежити, щоб його дані були актуальними в реєстрі та в застосунку «Резерв+», і тримати на роботі витяг про стан на обліку.

Тож 25-річчя саме по собі не зупиняє мобілізацію: вирішальними залишаються актуальний військово-обліковий статус і вчасно оформлене бронювання в реєстрі.

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