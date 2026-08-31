Мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня 2026 року залишається без змін — 8647 гривень на місяць. Скільки працівники отримують після сплати податків та які штрафи передбачені для роботодавців.

Розмір мінімальної зарплати в Україні залишається незмінним із початку 2026 року — як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік», з 1 вересня перегляду соціальних стандартів не відбудеться.

Отже, мінімальна заробітна плата в Україні й надалі становитиме 8647 гривень на місяць. У погодинному розмірі це 52 гривні. Уряд не планує переглядати цей показник найближчим часом.

Важливо розуміти, що ця сума вказана до сплати податків. Із неї утримують 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. «На руки» працівник отримує орієнтовно 6658 гривень — на 23% менше від номінального розміру мінімальної зарплати.

На що впливає мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата — це соціальний стандарт і водночас основа для багатьох важливих розрахунків. Від неї залежить розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачують роботодавці за найманих працівників. Також цей показник визначає податкові ставки для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування та суми штрафів за порушення трудового законодавства.

Які штрафи передбачені для роботодавців

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці роботодавцю загрожує штраф у двократному розмірі мінімальної зарплати — 17 294 гривні. Якщо ж зарплату затримують більше ніж на місяць або виплачують не в повному обсязі, санкція сягає трикратного розміру МЗП — 25 941 гривня.

Крім того, стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 510 до 1700 гривень за порушення встановлених строків розрахунку з працівником або зменшення суми виплати без його згоди. За повторне порушення сума зростає до 1700–5100 гривень.