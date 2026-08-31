У Чернівцях частина споживачів залишилася без водопостачання через аварійні роботи на водопровідних мережах. Комунальники вночі ліквідовували два витоки, але завершити всі підключення одразу не встигли.

Купівля квартири у Чернівцях для багатьох лишається непростим завданням, а сьогодні містяни зіткнулися з іншою побутовою проблемою: низка вулиць залишилася без водопостачання після нічної аварії на водогоні.

Про причину відключення розповіли в «Чернівціводоканалі». Комунальники пояснили, що вночі ліквідовували два витоки води й замінювали пошкоджені ділянки водопровідних мереж, повідомляє «Молодий буковинець».

Де сталися витоки

Один із витоків стався на вулиці Зарожанській, 2. Там працівники водоканалу замінили пошкоджену ділянку мережі, а поки водогін був зупинений — виконали й інші необхідні ремонтні роботи. Другий витік виявили на вулиці Сторожинецькій, у районі Ковельської: там замінили пошкоджену ділянку та запірну арматуру.

Що з водопостачанням зараз

Ремонтні роботи тривали до 2:00 ночі. Водогін вдалося запустити, однак через значний обсяг робіт завершити всі підключення вночі не встигли. Наразі фахівці продовжують працювати: на Зарожанській перепідключають вводи до будинків, а на Сторожинецькій встановлюють додаткову запірну арматуру та регулятор тиску.

Які вулиці залишилися без води

Через аварійну ситуацію та ремонт магістрального водогону водопостачання призупинили для низки вулиць. Без води могли залишитися мешканці Соборної площі, вулиць Кафедральної, Івана Франка, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Богомольця, Аксеніна, Шевченка, Головної, Гузара, Щербанюка, Ткача, Алмазова, Петрищука, Чибінєєва, Товстюка, Героїв Майдану, Ковельської, Небесної Сотні, проспекту Незалежності, Каспрука, Кармелюка, Володимира Великого, Горіхівської, Дзержика, Луковецької, Заставнянської, Мізюна, Київської, Зарожанської, провулку Зарожанського, Мартовича, Мазепи, Комарівської, Вірменської, Поповича та Ончула, а також на прилеглих вулицях.

Окремо у водоканалі попередили: на вулиці Скальда водопостачання обмежили для мешканців верхніх поверхів — поки тривають роботи, напір води там може бути слабшим за звичний.

Куди звертатися, якщо води немає

Мешканцям, у яких вода досі відсутня, радять звертатися до контакт-центру «Чернівціводоканалу». Про проблему можна повідомити також через аварійно-диспетчерську службу підприємства — це допоможе комунальникам швидше визначити, які ділянки ще потребують перепідключення.