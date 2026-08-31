Батьки першокласників у 2026 році можуть отримати 5 000 гривень за програмою «Пакунок школяра». Право на виплату мають не лише громадяни України — іноземці та біженці теж можуть подати заяву.

Грошову допомогу в Україні на підготовку дитини до школи цьогоріч можуть отримати не лише громадяни країни. На виплату за програмою «Пакунок школяра» мають право іноземці, особи без громадянства, біженці та люди, які потребують додаткового захисту.

Як повідомляє «Юридичний порадник для ВПО», йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі 5 000 гривень. Гроші можна витратити на підготовку першокласника до школи: канцелярію, шкільне приладдя, книжки, одяг або взуття. Право на виплату давно мають українські родини, однак тепер коло отримувачів розширили.

Хто може отримати «Пакунок школяра»

Головна умова для іноземця або біженця — законний в'їзд в Україну та проживання тут разом із дитиною на законних підставах. Якщо ці вимоги виконано, право на 5 000 гривень зберігається незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання сім'ї.

Подати заяву можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Звернутися має право один із батьків дитини.

Як оформити виплату

При оформленні заяви через «Дію» потрібно вказати дані отримувача та дитини. Повний перелік такий:

прізвище, ім'я та по батькові отримувача;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) отримувача;

прізвище, ім'я та по батькові дитини (за наявності);

дата народження дитини;

серія та номер свідоцтва про народження дитини;

номер спеціального рахунку.

Якщо скористатися «Дією» немає змоги, допомогу не зарахували на спеціальний рахунок або заяву відхилили, документи можна подати в паперовій формі до будь-якого сервісного центру ПФУ. Саму виплату зараховують на спеціальний рахунок «Турбота для дитини», відкритий до «Дія.Картки» в уповноваженому банку, або на інший спеціальний рахунок у такому банку.

Зверніть увагу на кінцевий термін: заяву на «Пакунок школяра» приймають лише до 1 листопада 2026 року. Після цієї дати подати її буде неможливо.

Що робити, якщо отримали відмову

Відмова в «Дії» не означає, що на виплату не варто претендувати. У такому разі слід подати паперову заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду — рішення ухвалюватимуть повторно на підставі тих самих документів.

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