Денежную помощь в Украине на подготовку ребенка к школе в этом году могут получить не только граждане страны. На выплату по программе «Пакунок школяра» имеют право иностранцы, лица без гражданства, беженцы и люди, нуждающиеся в дополнительной защите.
Как сообщает «Юридический советник для ВПО», речь идет о единовременной денежной помощи в размере 5 000 гривен. Деньги можно потратить на подготовку первоклассника к школе: канцелярию, школьные принадлежности, книги, одежду или обувь. Право на выплату давно имеют украинские семьи, однако теперь круг получателей расширили.
Кто может получить «Пакунок школяра»
Главное условие для иностранца или беженца — законный въезд в Украину и проживание здесь вместе с ребенком на законных основаниях. Если эти требования выполнены, право на 5 000 гривен сохраняется независимо от зарегистрированного или задекларированного места проживания семьи.
Подать заявление можно двумя способами: онлайн через приложение «Дия» или офлайн в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Обратиться вправе один из родителей ребенка.
Как оформить выплату
При оформлении заявления через «Дию» нужно указать данные получателя и ребенка. Полный перечень таков:
- фамилия, имя и отчество получателя;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) получателя;
- фамилия, имя и отчество ребенка (при наличии);
- дата рождения ребенка;
- серия и номер свидетельства о рождении ребенка;
- номер специального счета.
Если воспользоваться «Дией» нет возможности, помощь не зачислили на специальный счет или в заявлении отказали, документы можно подать в бумажной форме в любой сервисный центр ПФУ. Саму выплату зачисляют на специальный счет «Турбота для дитины», открытый к «Дия.Картке» в уполномоченном банке, или на другой специальный счет в таком банке.
Обратите внимание на конечный срок: заявление на «Пакунок школяра» принимают только до 1 ноября 2026 года. После этой даты подать его будет невозможно.
Что делать, если получили отказ
Отказ в «Дие» не означает, что на выплату не стоит претендовать. В таком случае следует подать бумажное заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда — решение будут принимать повторно на основании тех же документов.
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