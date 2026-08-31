Родители первоклассников в 2026 году могут получить 5 000 гривен по программе «Пакунок школяра». Право на выплату имеют не только граждане Украины — иностранцы и беженцы тоже могут подать заявление.

Денежную помощь в Украине на подготовку ребенка к школе в этом году могут получить не только граждане страны. На выплату по программе «Пакунок школяра» имеют право иностранцы, лица без гражданства, беженцы и люди, нуждающиеся в дополнительной защите.

Как сообщает «Юридический советник для ВПО», речь идет о единовременной денежной помощи в размере 5 000 гривен. Деньги можно потратить на подготовку первоклассника к школе: канцелярию, школьные принадлежности, книги, одежду или обувь. Право на выплату давно имеют украинские семьи, однако теперь круг получателей расширили.

Кто может получить «Пакунок школяра»

Главное условие для иностранца или беженца — законный въезд в Украину и проживание здесь вместе с ребенком на законных основаниях. Если эти требования выполнены, право на 5 000 гривен сохраняется независимо от зарегистрированного или задекларированного места проживания семьи.

Подать заявление можно двумя способами: онлайн через приложение «Дия» или офлайн в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Обратиться вправе один из родителей ребенка.

Как оформить выплату

При оформлении заявления через «Дию» нужно указать данные получателя и ребенка. Полный перечень таков:

фамилия, имя и отчество получателя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) получателя;

фамилия, имя и отчество ребенка (при наличии);

дата рождения ребенка;

серия и номер свидетельства о рождении ребенка;

номер специального счета.

Если воспользоваться «Дией» нет возможности, помощь не зачислили на специальный счет или в заявлении отказали, документы можно подать в бумажной форме в любой сервисный центр ПФУ. Саму выплату зачисляют на специальный счет «Турбота для дитины», открытый к «Дия.Картке» в уполномоченном банке, или на другой специальный счет в таком банке.

Обратите внимание на конечный срок: заявление на «Пакунок школяра» принимают только до 1 ноября 2026 года. После этой даты подать его будет невозможно.

Что делать, если получили отказ

Отказ в «Дие» не означает, что на выплату не стоит претендовать. В таком случае следует подать бумажное заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда — решение будут принимать повторно на основании тех же документов.

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