Блины на молоке по этому рецепту готовятся прямо в блендере за несколько минут и получаются тонкими, кружевными и нежными, как в настоящем французском кафе.

Рецепт панкейков на завтрак мы уже публиковали — а блины на молоке готовятся по совершенно другому принципу и имеют совсем другую текстуру.

Блины на молоке — это классика французской кухни, где их называют crepes. В отличие от пышных американских панкейков, настоящие блины должны быть супертонкими, без разрыхлителя, с едва заметной кружевной поверхностью. Главное преимущество этого рецепта — тесто готовится прямо в блендере, поэтому не нужно долго вымешивать или просеивать муку отдельно. Результат — нежные, эластичные блины, которые одинаково хорошо подходят и для сладких, и для несладких начинок.

Ингредиенты для блинов на молоке

На примерно 12 блинов диаметром 20 см понадобится:

вода комнатной температуры (теплая) — 120 мл (примерно половина стакана);

молоко теплое — 240 мл (1 стакан);

яйца крупные — 4 шт;

сливочное масло растопленное — примерно 60 г (4 ст. ложки), плюс немного дополнительно для смазывания сковороды;

мука пшеничная — примерно 130 г (1 стакан);

сахар — 25 г (2 ст. ложки), для несладкого варианта блинов достаточно 1 ч. ложки;

соль морская — щепотка.

Как приготовить блины на молоке: пошагово

Все ингредиенты добавьте в блендер в том порядке, как они перечислены выше, начиная с жидких — вода, молоко, яйца, растопленное масло, и только потом мука, сахар и соль. Смешайте на низкой скорости до однородности, а затем дайте тесту постоять несколько минут, чтобы осели пузырьки.

Разогрейте сковороду для блинов или качественную сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Растопите на ней немного масла и распределите по всей поверхности дна.

Влейте примерно 60 мл теста (около 1/4 стакана) и сразу покручивайте сковороду, чтобы тесто равномерно растеклось по дну тонким слоем. Если остались прогалины, добавьте немного теста.

Когда края блина станут золотистыми, осторожно переверните его тонкой лопаткой и готовьте еще примерно 30 секунд с другой стороны, пока он также не подрумянится. Переложите готовый блин на чистую доску или тарелку.

Повторяйте с остальным тестом, добавляя масло на сковороду по необходимости. Для более быстрого процесса можно одновременно использовать две сковороды — тогда блины готовятся почти вдвое быстрее.

Блины на молоке можно складывать в стопку только тогда, когда они охладятся до комнатной температуры — так они не слипнутся. Подавайте их с ягодным или вишневым соусом, свежими ягодами и сметаной, или сверните с начинкой — сыром, ветчиной с сыром, лимоном с сахаром, шоколадной пастой с бананом или тушеными яблоками с корицей. Готовые блины хранятся в холодильнике до 3 дней, если переложить их пергаментом и плотно закрыть, или до 2 месяцев в морозильной камере.

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