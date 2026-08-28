Панкейки на кисломолочці готуються менше ніж за 30 хвилин і виходять пишними та повітряними всередині з хрусткими рум'яними краями — цей домашній рецепт назавжди замінить магазинну суміш для панкейків.

Рецепт млинців, які виходять тонкими й еластичними ми вже публікували — а панкейки готуються за зовсім іншим принципом і потребують густішого тіста та іншого способу випікання на сковороді.

Панкейки — це американські товсті оладки, які традиційно подають на завтрак із кленовим сиропом, ягодами чи медом. На відміну від магазинних сумішей, домашні панкейки на кисломолочці виходять значно пишнішими: секрет у тому, що кисломолочка активує харчову соду і надає тісту легкої кислинки та неймовірної повітряності. Готуються вони менш ніж за пів години, а результат — м'які й пухнасті всередині, з красивим хрустким рум'яним краєм.

Інгредієнти для панкейків

250 г пшеничного борошна (приблизно 2 склянки)

25 г цукру (2 ст. л.)

2 ч. л. розпушувача (пекарського порошку)

1/2 ч. л. харчової соди

1/4 ч. л. дрібної соли

540 мл кисломолочки низької жирності (приблизно 2 1/4 склянки)

2 великих яйця

1 ч. л. ванільного екстракту

45 г (3 ст. л.) розтопленого несолоного масла

трохи олії — для змащування сковороди

Як приготувати панкейки: покроково

У великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, розпушувач, соду й сіль. Ретельно перемішайте віночком.

В окремій мисці з'єднайте кисломолочку, яйця та ванільний екстракт і збийте до однорідності.

Влийте вологу масу до сухої і перемішайте вручну лише до зволоження — тісто має лишитися грудкуватим. Не перемішуйте занадто довго, інакше панкейки вийдуть плоскими й щільними.

Додайте розтоплене масло, обережно вимішуючи, доки воно не з'єднається з тістом. Не перемішувати надто активно.

Розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям або чавунну сковороду на середньому вогні (приблизно 165-175°C, якщо готуєте на електрогрилі). Змастіть поверхню олією.

Виливайте на розігріту поверхню приблизно 60 мл тіста (чверть склянки) для панкейків діаметром 10 см або близько 80 мл для панкейків діаметром 15 см, залишаючи між ними відстань для зручного перевертання.

Смажте панкейки 2-3 хвилини з одного боку, доки на поверхні не з'являться і не почнуть лопатися бульбашки, тоді перевертайте і смажте ще стільки ж часу з іншого боку.

Готові панкейки можна тримати теплими в духовці, розігрітій приблизно до 95°C, поки готуються наступні партії.

З цієї кількості тіста вийде приблизно 15 панкейків діаметром 10 см або 10 панкейків діаметром 15 см. Подавайте панкейки з кленовим сиропом, свіжими ягодами, шматочком масла або шоколадним соусом. Зберігати готові панкейки можна в холодильнику до 2-3 днів у щільному контейнері, а заморожувати — до 2 місяців; розігрівати найкраще на сухій сковороді або в тостері.

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