Пенсійний фонд України пояснив новий механізм виплати пенсії, призначеної чи перерахованої за рішенням суду: гроші тепер розподілятимуть пропорційно до суми боргу кожного пенсіонера.

Виплата пенсії в Україні за рішенням суду тепер відбувається за новим механізмом: Пенсійний фонд пояснив, як погашатимуть заборгованість перед тими, хто відстояв свої права в суді.

Про це йдеться в роз'ясненні Пенсійного фонду України щодо виконання судових рішень. Новий порядок фінансування передбачений Законом «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та урядовою постановою № 1046. Він стосується пенсій, які призначені або змінені за рішеннями судів.

Йдеться про два види видатків. Перший — поточні виплати пенсій, перерахованих на виконання судових актів. Другий — погашення накопиченого боргу за так званими ретроспективними рішеннями, тобто за період, який передував набранню судовим рішенням законної сили.

Розрахунок робитимуть на основі електронних пенсійних справ. Станом на 1 число кожного місяця формується єдиний перелік осіб із нарахованими за рішеннями судів сумами, а кошти розподіляються пропорційно до розміру боргу. Тобто людина з більшою заборгованістю отримуватиме більшу щомісячну виплату. Наприклад, якщо одному пенсіонеру винні 100 000 гривень, а іншому — 10 000, перший отримає 90% розподілюваної суми, а другий — 10%.

Виплати здійснюються строго в межах бюджетних асигнувань за помісячним розписом ПФУ і не можуть перевищувати фактичний борг. Водночас держава зафіксувала соціальну гарантію: якщо рішення суду стосувалося первинного призначення пенсії, щомісячна виплата після пропорційного розподілу не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Що це означає для пенсіонерів

Новий порядок дозволяє впорядкувати видатки Пенсійного фонду і забезпечити планомірне погашення заборгованостей за судовими рішеннями. Завдяки автоматизованому формуванню списків та пропорційному розподілу коштів усі, хто відстояв право на пенсію в судовому порядку, отримуватимуть гроші за єдиними правилами. Обсяг конкретної виплати залежить від суми асигнувань, закладених у помісячному розписі бюджету ПФУ.

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