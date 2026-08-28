У вересні частина українських пенсіонерів отримає додаткові виплати — від 150 до 5 667 гривень залежно від стажу, статусу та заслуг перед державою. Більшість доплат нарахують автоматично.

Пенсія в Україні знову зросте для частини громадян — у вересні українським пенсіонерам нарахують планові надбавки, розмір яких коливатиметься від 150 до 5 667 гривень. Йдеться про доплати, передбачені законодавством для окремих категорій, а також про нарахування, пов'язані зі стажем, статусом чи особливими заслугами перед державою.

Найменші суми — від 150 грн — отримають пенсіонери, яким призначені надбавки за понаднормовий страховий стаж. Для жінок це стаж понад 30 років, для чоловіків — понад 35 років. За кожен додатковий рік держава нараховує фіксовану суму, яка додається до основної пенсії.

Найвищі доплати — до 5 667 грн — передбачені для пільгових категорій. До них належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни зі статусом «дитина війни», а також люди, які мають підтверджені особливі заслуги перед державою. Розмір надбавки для кожного визначається індивідуально, відповідно до чинних норм.

У Пенсійному фонді наголошують: більшість доплат нарахують автоматично, тож пенсіонерам не потрібно подавати жодних заяв чи збирати додаткові документи. Якщо інформація про стаж або статус потребує уточнення, фонд може запросити підтвердження.

Хто і скільки отримає у вересні

Повний перелік надбавок виглядає так: за понаднормовий стаж нараховують від 150 гривень (залежно від кількості додаткових років); військові пенсіонери, які утримують непрацездатних родичів, отримують доплату 50% мінімальної пенсії — у 2026 році це 1 297 гривень за кожного утриманця, головна умова — відсутність роботи чи власного бізнесу.

Окремо ПФУ забезпечує підвищені гарантії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю, пов'язаною з катастрофою. За законом № 1584-IX такі виплати щороку з 1 березня збільшуються на відсоток від середньої зарплати в Україні: для I групи інвалідності — 100%, для II — 80%, для III — 60%. У 2026 році базова величина становить 20 653 грн, тож мінімально гарантовані виплати сягають: III група — 12 390 грн, II група — 16 522 грн, I група — 20 653 грн.

Як діяти, якщо надбавку не нарахували

Якщо ви належите до категорії, якій передбачена доплата, але у вересні її не отримали, варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або перевірити нарахування в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Для підтвердження стажу можуть знадобитися трудова книжка, документи про пільговий статус або медичний висновок — наприклад, для встановлення інвалідності, пов'язаної з ЧАЕС, рішення ухвалює спеціалізована радіологічна медико-соціальна експертиза.

Вересневі доплати — частина системної підтримки людей похилого віку в умовах зростання цін. Для багатьох пенсіонерів додаткові 150–5 667 гривень стануть відчутним підсиленням щомісячного доходу, особливо напередодні опалювального сезону.

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