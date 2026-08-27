Цьогорічна індексація на Одещині охопила понад 505 тисяч пенсіонерів: середня пенсія зросла на 574 гривні. Втім, надбавки виявилися вкрай нерівними — частина отримувачів додала понад 1000 гривень, а 24 196 людям перерахунок взагалі нічого не додав.

Перерахунок пенсій в Одеській області приніс дуже різні результати — після березневої індексації частина пенсіонерів отримала понад 1000 гривень надбавки, а комусь перерахунок взагалі нічого не додав. Такі дані навели у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області у відповіді на офіційний запит ІА «Конструктив Ньюс».

Індексація охопила всіх 505 549 отримувачів пенсій, які перебували на обліку в регіоні. До перерахунку, станом на 1 січня 2026 року, середній розмір пенсії на Одещині складав 5 561,20 гривні, а після березневої індексації він зріс до 6 135,50 гривні. Тобто в середньому виплати збільшилися на понад 574 гривні.

Однак середні цифри приховують великий розрив між категоріями отримувачів. Підвищення на 1000 гривень і більше отримали 38 867 пенсіонерів — у цій групі середня пенсія після перерахунку становить 15 062,04 гривні.

Кому надбавка виявилася символічною

На протилежному боці опинилися 107 осіб, яким індексація принесла від 1 копійки до 50 гривень. Середній розмір їхньої пенсії після перерахунку склав 4 729,67 гривні, що помітно нижче за середньообласний показник.

Ще 551 пенсійна справа спочатку не потрапила під автоматичний масовий перерахунок, оскільки перебувала в обробці за іншими підставами. У підсумку по цих справах індексацію провели в індивідуальному режимі.

Кому перерахунок не змінив виплату

Окремо у фонді відповіли на питання про випадки, коли індексація не дала фактичного збільшення. Як з'ясувалося, після перерахунку розмір пенсії залишився без змін для 24 196 пенсіонерів.

Протягом року до ГУ ПФУ в Одеській області надійшло та було зареєстровано 1 048 звернень громадян, пов'язаних із цьогорічною індексацією. Це свідчить, що питань до перерахунку у людей лишається чимало.

Після перерахунку результат у кожного був свій: хтось додав понад тисячу гривень, іншим дісталося кілька гривень, а в частини пенсіонерів фактична виплата так і не змінилася. Усе впиралося в індивідуальні особливості кожної пенсійної справи.

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