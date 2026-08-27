Блокування картки військового не відбувається автоматично у разі самовільного залишення частини (СЗЧ). У Міністерстві оборони України пояснили, що припинення грошового забезпечення та арешт коштів на рахунку — це дві різні юридичні процедури.

Грошове забезпечення військових у СЗЧ та блокування картки — питання, яке досі обростає міфами. Як повідомляє ТСН із посиланням на «Судово-юридичну газету», у Міністерстві оборони України наголосили: самовільне залишення частини (СЗЧ) саме по собі не є підставою для автоматичного блокування банківської картки чи рахунку військовослужбовця.

У відомстві пояснили, що припинення грошового забезпечення та арешт коштів на рахунку — це дві різні юридичні процедури. Якщо військовослужбовець перебуває у СЗЧ, військова частина припиняє нараховувати та виплачувати йому грошове забезпечення. Це передбачено наказом МОУ №260 та статтею 24 Закону №2232-XII.

Водночас ці норми не передбачають автоматичного блокування чи закриття банківського рахунку. Тобто наявність статусу СЗЧ ще не означає блокування картки військового.

Коли рахунок справді можуть арештувати

Арешт коштів на банківському рахунку є окремим процесуальним заходом і потребує інших правових підстав. Наприклад, у межах кримінального провадження арешт безготівкових коштів регулюється статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України. Для цього необхідне відповідне процесуальне рішення — зокрема ухвала слідчого судді або суду.

Тому формулювання «пішов у СЗЧ — заблокували картку» є юридично некоректним. Правильніше говорити, що під час СЗЧ військова частина припиняє виплату грошового забезпечення, тоді як арешт банківського рахунку можливий лише в межах окремої правової процедури.

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