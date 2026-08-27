Від 1 вересня фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів не зміниться — кіловат-година й далі коштуватиме 4,32 гривні. Однак українці можуть платити вдвічі, а то й утричі менше завдяки багатозонним лічильникам.

Тарифи на світло в Одеській області нещодавно перераховували окремим споживачам, тоді як загальний фіксований тариф для населення з 1 вересня залишається без змін — 4,32 гривні за кіловат-годину.

Скільки коштуватиме кіловат з 1 вересня

Як повідомляє ТСН, від 1 вересня тариф на електроенергію для побутових споживачів не зміниться й далі становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Така ціна забезпечується механізмом покладення спеціальних обов'язків (ПСО) і діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Чи переглядатимуть вартість електроенергії надалі — наразі невідомо. Однак уже зараз зменшити щомісячні рахунки цілком реально завдяки встановленню багатозонного лічильника.

Як платити вдвічі чи втричі менше

Як пояснюють у «Львівобленерго», багатозонний лічильник фіксує використання електрики залежно від часу доби, що дозволяє сплачувати за нічне споживання за значно нижчими розцінками.

Двозонний лічильник: електроенергія, спожита з 23:00 до 07:00, обходиться вдвічі дешевше — 2,16 гривні за кіловат-годину. Вдень, з 07:00 до 23:00, розрахунок проводять за звичайним тарифом 4,32 гривні.

Тризонний лічильник передбачає ще нижчу нічну ставку: з 23:00 до 07:00 кіловат-година коштує 1,73 гривні. Натомість у години найбільшого навантаження на мережу — з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — ціна зростає до 6,48 гривні. У решту часу діє базова ставка 4,32 гривні.

Як заощадити до 2 592 гривень на рік

Щоб економити, фахівці радять переносити роботу енерговитратних приладів — бойлера чи пральної машини — на нічний час. Завдяки двозонному лічильнику вартість електроенергії з 23:00 до 07:00 удвічі нижча, що дозволяє зберегти до 2 592 гривень на рік.

Пільги для учасників бойових дій

Українське законодавство передбачає 75-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг у межах визначених норм споживання для учасників бойових дій та їхніх родин. Пільга поширюється на газ, електроенергію, воду, вивезення сміття та опалення.

Як встановити багатозонний лічильник

Для переходу на нічний тариф потрібно звернутися до свого оператора системи розподілу (обленерго) та встановити двозонний або тризонний лічильник. Після цього електроенергія, спожита вночі, тарифікуватиметься за зниженими ставками — 2,16 або 1,73 гривні за кіловат-годину.

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